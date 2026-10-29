Власти жестко растопчут законопослушных: эксперт сделал резкое заявление о провале мобилизации



















Изменения правил бронирования работников не могут заменить полноценную реформу мобилизации в Украине. Государство до сих пор не предложило комплексного решения, которое охватывало бы проблемы прохождения службы, демобилизации и самовольного ухода с частей, считает руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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Комментируя правительственные инициативы по бронированию, эксперт отметил, что власти сосредоточились только на одном элементе, тогда как значительная часть вопросов остается без ответов.

"Никто не говорит сейчас о реформе мобилизации как таковой. Никто не говорит об истории, например, СЗЧ, которая требует очевидного решения", — подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, введение новых ограничений для забронированных работников без одновременного урегулирования других проблем вызывает закономерные вопросы. В частности, непонятно, как предложенные механизмы должны работать на практике и почему значительная часть ответственности фактически возлагается на работодателей.

Политолог считает, что нынешний подход может создавать дополнительную нагрузку для людей, которые соблюдают требования законодательства, обновляют свои данные и работают на предприятиях, важных для экономики и обороны.

"В очередной раз просто пытаются решить проблему возложить, во-первых, на абсолютно законопослушных граждан, которые не прячутся, все обновляют, и работают на оборону", — отметил он.

Рейтерович также обратил внимание на отсутствие внятной публичной дискуссии о сроках службы и демобилизации. По его убеждению, без комплексного плана отдельные изменения будут оставаться фрагментарными и не ответят на ключевые общественные запросы.

Эксперт предостерег, что игнорирование проблемы может привести к новому обострению общественного напряжения. Поэтому, по его мнению, правительству необходимо объяснить не только правила бронирования, но и всеобщую логику мобилизационной политики.

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