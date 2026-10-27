Власти тщетно пиарились с ракетами "Фламинго": эксперт разнес Банкову одним неудобным вопросом



















Публичные заявления об украинских ракетах "Фламинго" вызывают вопросы их реальных возможностей, назначения и перспектив применения, заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Комментируя высказывания представителей ракетной отрасли, он предположил, что некоторые заявления могли преследовать прежде всего политическую или коммуникационную цель — продемонстрировать потенциал Украины.

Отдельно политтехнолог обратил внимание на аргументы, согласно которым дроны могут выполнять часть задач дешевле ракет. По его мнению, в этом случае возникает вопрос, для чего Украина инвестирует в создание ракет и накопление соответствующих изделий.

"Возникает много вопросов. Во-первых, зачем было тратиться деньги?", — отметил Голобуцкий.

Он также предположил, что для полноценного применения отдельных ракет могут иметь значение навигационные компоненты и другие технологические решения.

Голобуцкий призвал критически относиться к громким заявлениям и различать политическую коммуникацию и подтвержденные характеристики военной техники.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что повреждение Южного моста в Киеве может иметь серьезные последствия для логистики, если сооружение потеряет возможность полноценно пропускать транспорт. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, комментируя российские удары по украинской инфраструктуре. По словам эксперта, не обязательно полностью разрушать крупное инженерное сооружение, чтобы усложнить его использование. Даже значительные повреждения отдельных конструкций могут создавать проблемы движения транспорта и перевозки грузов.