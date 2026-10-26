Власти готовят жесткие наказания за уклонение от мобилизации: что могут изменить

Анонсированные премьером Сергеем Корецким изменения в мобилизации подняли вопрос о том, как государство может бороться с уклонением от службы. О возможных сценариях усиления ответственности рассказали три модели искусственного интеллекта.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT предполагает, что ответственность могут усилить через большие штрафы за систематическое игнорирование повесток, более жесткое наказание за подделку медицинских документов и незаконное получение отсрочек. Также возможны усиление контроля за военным учетом и привлечение к ответственности тех, кто за деньги помогает уклоняться от службы.

В то же время, ChatGPT предостерегает: необходимо отличать уклонение от выполнения законных требований от обжалования решений или использование предусмотренных законом оснований для отсрочки. Без справедливых и одинаковых правил более жесткие санкции могут усилить конфликты с ТЦК и недоверие к системе. Решающим фактором должна стать не только строгость наказания, но и неотвратимость его применения.

Чат-бот Grok считает, что власти могут существенно увеличить штрафы и обеспечить их реальное взыскание. Среди других возможных шагов чат-бот называет усиление уголовной ответственности за повторное уклонение, блокирование счетов, ограничение на продажу имущества, более строгий контроль за выездом за границу и доступ к государственным услугам.

Отдельно Grok подчеркивает равенство правил. По его мнению, усиление ответственности может дать результат, если не будет привилегированных категорий и возможностей обходить закон. Если же останутся лазейки, новые санкции лишь усугубят раздражение общества.

Чат-бот DeepSeek предполагает, что усиление может происходить одновременно по нескольким направлениям. Среди возможных мер чат-бот называет ограничение доступа к государственным услугам, пользование водительским удостоверением и арест счетов. Также он допускает усиление финансовых санкций и более реальное применение уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации.

Еще одно направление – более прозрачное бронирование. По мнению DeepSeek, цель таких изменений может заключаться в том, чтобы уменьшить возможности для схем и сделать уклонение невыгодным. В то же время, чат-бот предостерегает от риска наказания людей, которые не скрываются, а имеют законные основания для сомнений или сложные жизненные обстоятельства.

В заключении все три чата называют возможными мерами увеличения штрафов, усиления контроля и более строгого применения ответственности. В то же время ChatGPT больше всего акцентирует внимание на законности и равенстве правил, Grok – на финансовых и других ограничениях, а DeepSeek – также на прозрачности бронирования.

Совместный вывод: более строгие санкции могут повлиять на уклонение только при одинаковом применении правил. Если же система остается непрозрачной, усиление наказаний рискует углубить недоверие вместо решения проблемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о жестких изменениях в мобилизации уже в 2026 году.



