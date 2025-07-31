Вести диалог можно только втроем: названо единственное реальное условие встречи Зеленского и Путина

Пока встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным выглядит малореальной. Причин для этого две, и обе имеют политическую подоплеку. Свою оценку ситуации дал политолог Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.

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Прежде всего, по словам эксперта, Путину нет смысла соглашаться на переговоры, результат которых нельзя оказать как победу:

"Глава Кремля может согласиться встретиться только при условии подписания документа, который он сможет реально продать своему электорату как "победу". То есть сказать россиянам, что все было не зря, мы — выиграли, а Украина проиграла. Но очевидно, что такой документ подписано не будет", — отметил Рейтерович.

Вторым препятствием является то, что российская пропаганда настаивает на так называемой "нелегитимности" украинского президента. Если Москва согласится на личные переговоры с Зеленским, ей придется объяснять, почему тогда заявляли обратное

"Если тема встречи станет реальной, Кремлю предстоит ответить на вопрос: почему говорили глупости о том, что Зеленский "нелегитимен", а теперь россияне согласились пойти с ним на переговоры", – отметил политолог.

Игорь Рейтерович прогнозирует, что Путин будет делать ставку на военную эскалацию, чтобы получить преимущество на фронте и впоследствии использовать ее как рычаг в потенциальных переговорах. Единственный сценарий, при котором встреча Зеленского и Путина может стать возможной – это многосторонний формат, в том числе с участием США или Турции:

"Такие переговоры станут возможны только тогда, когда будет достигнут определенный компромисс, который устроит обе стороны. Украина согласна на некоторые компромиссы, но есть и свои красные линии… Позиция же России остается полностью недоговороспособной", — подчеркнул Рейтерович.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на Radio NV назвал удар по киевской многоэтажке сознательным террористическим актом, совершенным российской армией.