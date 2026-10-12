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"Ведет себя как подонок": Трампа жестко разнесли за подхалимство Путину

Роман Цымбалюк раскритиковал Дональда Трампа из-за договоренностей с Москвой и объяснил, почему энергетическое перемирие без взаимных обязательств России вызывает вопросы

12 октября 2026, 17:50
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Клименко Елена








Украинский журналист Роман Цимбалюк подверг критике политику президента США Дональда Трампа в отношении России, заявив, что договоренности о поставках российского дизельного топлива могут иметь политический подтекст в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По его мнению, Вашингтон пытается использовать энергетический вопрос для внутриполитических целей, при этом создавая дополнительное давление на Киев.  

"Ведет себя как подонок": Трампа жестко разнесли за подхалимство Путину

Фото: из открытых источников

Цымбалюк обратил внимание на неравноценность так называемого энергетического перемирия. По его словам, у России есть разветвленная сеть нефтеперерабатывающих заводов, тогда как украинский нефтеперерабатывающий комплекс был в значительной степени разрушен российскими атаками. Потому требования к Киеву прекратить удары по российским НПЗ без аналогичных обязательств Москвы журналист считает несправедливыми.

"Ну, Трамп ведет себя как отброс. Вообще-то это же надо вот у нас — мы здесь все знают, кто это говорит. Это анонимная история? Нет, это не анонимная история", — заявил Цымбалюк, резко комментируя действия американского президента.

Журналист также подверг сомнению экономическую целесообразность договоренностей по российскому дизелю. По его мнению, объемы горючего, о которых идет речь, не способны существенно повлиять на американский рынок, а значит, подлинные мотивы Вашингтона могут быть связаны с политическими расчетами Трампа перед выборами.  

"А особенно это противно, что эти объемы дизеля, они никоим образом не повлияют на американский рынок", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут продолжаться минимум до начала зимы, а боевые действия на фронте — обостряться. В то же время Киев усиливает ответ на российские атаки, пытаясь заставить Кремль перейти к предметным переговорам о частичном прекращении огня.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sE66pLAdmPA
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