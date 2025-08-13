Российские войска продолжают наступательные операции на Покровском направлении в Донецкой области, прилагая значительные усилия по блокированию Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает оперативное командование "Хортица".

Фото: 24 Канал

Отмечается, что активность врага наблюдается в районах таких населенных пунктов, как Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Удачное, Филиал и Зверевое. Российские силы пытаются накопить резервы для дальнейших наступательных действий, однако украинские защитники эффективно сдерживают вражеские атаки, нанося существенные потери.

12 августа ВСУ прокомментировали ситуацию в Покровском и Добропольском направлениях. По словам спикера оперативного командования "Днепр" Виктора Трегубова, враг пытается прорвать первую линию обороны любыми способами, а затем продвигаться дальше. Российские подразделения также вступают в огневые столкновения с украинскими рейдерами и операторами дронов или собираются в небольшие группы для накопления сил.

Следует отметить, что эти группы обычно насчитывают только 5-10 человек. Несмотря на сообщения о продвижении врага на 12 километров вглубь территории Украины, это преимущественно отдельные вылазки небольших подразделений, быстро нейтрализуемых украинскими силами. Российские солдаты пытаются прятаться в подвалах и других укрытиях, но ВСУ эффективно вытесняют их и уничтожают.

Ранее Генеральный штаб ВСУ также подтвердил активизацию противника по этим направлениям, подчеркнув, что украинские силы делают все возможное для удержания позиций. Российские захватчики, несмотря на потери, настойчиво используют диверсионные группы и малые пехотные подразделения, чтобы проникнуть через оборонительные рубежи.

Как уже писали "Комментарии", Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. США пытаются урегулировать конфликт дипломатично, а Европа заморозила более 260 млрд евро российских активов – это может стать мощным рычагом давления. По данным The Times, Брюссель использует проценты из этих средств для поддержки Киева, однако президент Зеленский и его сторонники требуют полной конфискации активов, что вызывает дискуссии в Европе и мире.