В Украине озвучили новый ультиматум по поводу встречи Зеленского и Путина: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине озвучили новый ультиматум по поводу встречи Зеленского и Путина: детали

Если Россия и дальше отказываться от переговоров, она должна понести последствия из-за более жестких санкций и усиления поддержки Украины.

26 августа 2025, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина демонстрирует открытость новых шагов в направлении мирного урегулирования, в частности из-за возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в своем сообщении на платформе X.

В Украине озвучили новый ультиматум по поводу встречи Зеленского и Путина: детали

Фото: из открытых источников

"Украина готова сделать следующие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы покончить с убийствами и дать дипломатии шанс", — отметил Сибига.

В то же время, он подчеркнул, что затягивание со стороны Кремля не может продолжаться вечно. Если Москва продолжит уклоняться от переговоров, ее должны ждать ответные действия международного сообщества.

"Если Кремль и дальше отказываться от переговоров, то страна-агрессорка должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и усилением возможностей Украины", — подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что укрепление украинской армии остается ключевым элементом на пути к устойчивому миру:

"Украинская армия является фундаментальным уровнем любых гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что потенциальная встреча с Путиным пока маловероятна, ведь российская сторона всячески блокирует этот процесс. По его словам, именно диалог на уровне лидеров является критически важным для завершения войны.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о поддержке украинцев, финансирование системы спутникового интернета Starlink для Украины не прекратится. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Збигнев Богуцкий в сообщении на платформе X.



