logo

BTC/USD

115000

ETH/USD

4515.35

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Турции все больше боятся войны между Украиной и РФ: озвучен громкий призыв
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции все больше боятся войны между Украиной и РФ: озвучен громкий призыв

Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что агрессия России против Украины создает риски не только для региона, но и мировой безопасности.

12 сентября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Риме с итальянским коллегой Антонио Таяни заявил, что война России против Украины продолжает создавать серьезные риски как для региональной, так и для глобальной стабильности.

В Турции все больше боятся войны между Украиной и РФ: озвучен громкий призыв

Переговоры Украины и РФ. Фото: 24 Канал

По его словам, Анкара неоднократно предупреждала о возможности эскалации войны за пределы Украины и настаивает на необходимости активизировать международные усилия для скорейшего прекращения боевых действий.

"С начала конфликта мы последовательно подчеркивали угрозу расширения войны. Сегодня как никогда важно приложить максимум дипломатических усилий для ее остановки", — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Фидан также напомнил, что Турция уже сыграла значительную роль в налаживании диалога между Киевом и Москвой – от прямых переговоров до договоренностей об обмене пленными. Он заверил, что Анкара готова продолжать свои инициативы, в том числе по возобновлению диалога о прекращении огня.

"Переговоры между Россией и Украиной должны возобновиться с той точки, на которой остановились. И Турция, и Италия считают, что затягивание конфликта неприемлемо", — добавил министр.

Фидан также упомянул о недавнем нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами и выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся. По его словам, НАТО проводит соответствующие консультации, а страны-члены выполняют свои обязательства по безопасности.

"Комментарии" уже писали, что европейским чиновникам удалось убедить президента США Дональда Трампа, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости