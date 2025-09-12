В Турции все больше боятся войны между Украиной и РФ: озвучен громкий призыв

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Риме с итальянским коллегой Антонио Таяни заявил, что война России против Украины продолжает создавать серьезные риски как для региональной, так и для глобальной стабильности.

Переговоры Украины и РФ. Фото: 24 Канал

По его словам, Анкара неоднократно предупреждала о возможности эскалации войны за пределы Украины и настаивает на необходимости активизировать международные усилия для скорейшего прекращения боевых действий.

"С начала конфликта мы последовательно подчеркивали угрозу расширения войны. Сегодня как никогда важно приложить максимум дипломатических усилий для ее остановки", — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Фидан также напомнил, что Турция уже сыграла значительную роль в налаживании диалога между Киевом и Москвой – от прямых переговоров до договоренностей об обмене пленными. Он заверил, что Анкара готова продолжать свои инициативы, в том числе по возобновлению диалога о прекращении огня.

"Переговоры между Россией и Украиной должны возобновиться с той точки, на которой остановились. И Турция, и Италия считают, что затягивание конфликта неприемлемо", — добавил министр.

Фидан также упомянул о недавнем нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами и выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся. По его словам, НАТО проводит соответствующие консультации, а страны-члены выполняют свои обязательства по безопасности.

