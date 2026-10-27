"В тесном сотрудничестве с Украиной": Стубб ошеломил заявлением о телефонном разговоре с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб 27 октября вместе с премьер-министром Норвегии провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Финский лидер подчеркнул, что контакт готовили в тесном сотрудничестве с Украиной, а ключевые вопросы заранее согласовали с Киевом.

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Перед выступлением в Северном совете финского парламента Стубб рассказал, что разговор длился около полутора часов и стал продолжением встречи в Осло, которая состоялась 20 октября. Об этом сообщает Yle.

По словам президента Финляндии, европейские чиновники предварительно согласовали с украинской стороной основные месседжи и информировали союзников о своих действиях. Сразу после завершения разговора с Путиным Стубб провел около 30-минутного брифинга для президента Украины Владимира Зеленского, во время которого рассказал о ходе переговоров.

"Разговор с президентом Путиным был профессиональным и прямым", — отметил финский лидер.

Стубб пояснил, что Финляндия и Норвегия как граничащие с Россией государства должны непосредственно обсуждать вопросы, способные вызвать недоразумения. Кроме того, стороны стремились донести до Москвы общую позицию стран Северной Европы по безопасности.

Президент Финляндии также заверил, что Хельсинки и Осло продолжат всесторонне поддерживать Украину и будут прилагать усилия для достижения продолжительного мира.

По словам Стубба, переговоры могут стать основой для встречи представителей США, Украины, России и европейских государств, которую планируют провести в ноябре в Абу-Даби.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Кремль пытается использовать контакты с европейскими лидерами, чтобы усилить давление на Украину и добиться уступок Западу. Такое мнение высказал руководитель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, комментируя разговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.