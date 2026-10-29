В США раскрыли коварный план Кремля: что хочет Путин от мирных переговоров по Украине

Кремль пытается добиться от США экономических уступок и возобновления деловых отношений, однако не демонстрирует готовность к компромиссам для прекращения войны против Украины. Параллельно Москва стремится ограничить участие европейских стран в мирных переговорах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW считают, что российские власти пытаются отделить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами от переговоров по завершению войны. Такой подход позволяет Кремлю добиваться выгодных договоренностей, не отказываясь от своих максималистских требований по Украине.

Москва хочет отмены санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 октября назвал соглашение между США и Россией относительно дизельного топлива от 9 октября сугубо деловым. По его словам, она не предусматривала политические условия или обязательства в сфере безопасности со стороны Москвы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что между этим соглашением и мирными переговорами по Украине нет прямой связи. В то же время, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее утверждал, что договоренности о дизельном топливе и ослаблении отдельных американских санкций могут способствовать достижению мира.

ISW указывает на противоречие между этими заявлениями. По мнению аналитиков, российские чиновники пытаются получить экономические преимущества от США, не предлагая уступок, которые могли бы открыть путь к содержательному мирному урегулированию.

Кремль стремится отстранить Европу от переговоров

Еще одной целью Москвы аналитики Института изучения войны называют ограничение участия европейских государств в переговорах. Лавров обвинил Европу в попытке принять участие в мирном процессе, а помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на запланированных трехсторонних переговорах России, Украины и США в ноябре европейских представителей не предусмотрено.

По оценке ISW, Кремль готов поддерживать участие европейских переговорщиков только при условии, что они согласны с российскими требованиями.

Аналитики также обращают внимание на возвращение Москвы к требованиям, выдвигаемым НАТО в 2021 году. Тогда Россия требовала ограничить военное присутствие альянса в Европе и пересмотреть договоренности по безопасности о государствах, присоединившихся к НАТО после 1997 года. По мнению ISW, эти требования свидетельствуют о том, что Кремль стремится не только влиять на условия завершения войны против Украины, но и добиваться более широких изменений в европейской системе безопасности.

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