В США предупредили о жутком сценарии: что измениться в войне после "сделки" Трампа и Путина

Заявление президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии" пока не означает реального прекращения ударов между Россией и Украиной. По состоянию на 12 октября стороны не заключили соответствующего соглашения, а предложенный формат может оказаться выгоднее Москве. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на продолжающиеся российские атаки по украинской энергетической инфраструктуре. В ночь на 12 октября под удар попала теплоэлектроцентраль к западу от Харькова, была повреждена газодобывающая инфраструктура в Харьковской области, а также нанесен удар по нефтебазе в Сарнах Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за 12 октября российские войска атаковали шесть энергетических объектов. По его словам, Киев готов отказаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре при условии взаимных действий Москвы и официального оформления договоренностей.

При этом источник в Белом доме в комментарии Axios уточнил, что публикация Трампа от 11 октября касалась лишь потенциального соглашения, а не уже действующего прекращения огня. Предложение предусматривает мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам с возможностью дальнейшего расширения перечня объектов.

В ISW считают, что такой подход создает неравные условия. Россия располагает большим количеством крупных НПЗ, тогда как возможности украинской нефтепереработки значительно ограничены. При этом предложенный формат не гарантирует защиту украинских электростанций и другой критической инфраструктуры.

По оценке аналитиков, без четких взаимных обязательств Украина рискует ограничить собственные возможности наносить удары по российским объектам, продолжая подвергаться ракетным и беспилотным атакам зимой 2026-2027 годов.

Таким образом, ключевой вопрос заключается не в самом объявлении перемирия, а в его условиях и механизме контроля. Пока Москва не берет на себя подтвержденных обязательств, говорить о реальной защите украинской энергетики преждевременно.

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