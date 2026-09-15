В Ровенской области проверили 2398 укрытий: сколько из них готовы к использованию

В Ровенской области провели масштабную проверку защитных сооружений гражданской защиты. В августе специалисты обследовали все 2398 объектов, которые были включены в график внеплановых проверок. Результаты показали: полностью готова к укрытию населения менее половины сооружений.

Укрытия в Ровенской области

Согласно ответу Ровенской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", проверки проводили районные военные администрации, органы местного самоуправления совместно с подразделениями ГСЧС.

В августе должны были проверить 2398 объектов фонда защитных сооружений. Среди них – 129 хранилищ, 1555 противорадиационных укрытий, семь построек двойного назначения со свойствами ПРУ и 707 простейших укрытий.

В результате 1090 объектов, или 45,45%, сочли готовыми к укрытию населения.

Еще 1019 построек – это 42,49% от общего количества – получили статус "ограниченно готовы". То есть фактически более четырех из десяти проверенных объектов не отвечают статусу полностью готового укрытия и требуют внимания или дополнительных работ.

Еще 80 объектов, или 3,34%, сочли не готовыми к укрытию людей.

В то же время по 209 сооружениям, что составляет 8,72%, оценку готовности пока не дали – по ним были составлены соответствующие материалы.

Таким образом, по результатам августовской проверки полностью готовыми оказались 1090 из 2398 объектов. Если учесть сооружения со статусом "ограниченно готовые" и неготовые, то более тысячи защитных объектов области не имеют статуса полной готовности.

В ОВА также сообщили, что наращивание фонда защитных сооружений остается одной из приоритетных задач. В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на шести противорадиационных укрытиях в учебных заведениях.

В частности, готовность укрытия на территории Гощанского лицея составляет 98%, Великоцепцевичского лицея – 92%, Выровского лицея – 92%. На 90% выполнены работы по строительству укрытия в Старом Селе Сарненского района. Укрытие на территории Константиновской гимназии готово на 82%, а противорадиационное укрытие на территории Дубенской начальной школы – на 58%.

Еще для четырех проектов готовят проектно-сметную документацию. Речь идет о укрытиях в Березовском лицее, Дубровицком лицее №2, Сарненском лицее №5 и Чабельской гимназии.

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