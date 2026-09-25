В России заговорили о поражении: тревожный сигнал для Кремля уже прозвучал

Российские политики начали критиковать намерения Кремля продолжать войну в Украине. Пока известно о двух острых заявлениях — мэре Москвы Собянина и лидере КПРФ Зюганове. Однако можно ли говорить, что в России меняют настроения и какими будут последствия – оценили три модели искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что два сигнала подряд действительно заслуживают внимания, однако говорить о резком переломе пока рано. Собянин еще в августе говорил, что полностью переводить экономику на военные рельсы не нужно, поскольку без нормальной гражданской экономики Россия не сможет долго воевать. Зюганов пошел дальше и заявил, что продолжение "изнурительной войны" при нынешнем курсе может привести Россию к поражению.

В то же время оба не являются представителями оппозиции. Собянин – ключевой чиновник системы, а Зюганов возглавляет системную КПРФ. Поэтому их заявления могут свидетельствовать, прежде всего, об обеспокоенности экономическими затратами и неопределенной перспективой войны.

По оценке ChatGPT, в ближайшие 6–12 месяцев важно будет увидеть, присоединятся ли к таким сигналам губернаторы, крупные чиновники, бизнес и другие системные политики. Тогда вопрос войны может стать для Кремля еще и проблемой внутренней стабильности.

Чат-бот Gemini рассматривает заявления Собянина и Зюганова как сигнал о том, что представители российской системы начинают больше считать цену войны. По этой оценке элиты могут испытывать экономические проблемы, бюджетное давление и риски социального напряжения. При этом чат-бот отмечает: это не значит, что они вдруг стали поклонниками мира. Речь идет скорее о собственных рисках и будущем системы.

Мгновенного бунта Gemini не ожидает. Кремль контролирует политическое поле, а сама система держится на ужасе и ресурсах. В то же время чат-бот предполагает, что при одновременном усугублении экономических проблем, трудностей с нефтепереработкой и социального напряжения внутренние противоречия могут стать более открытыми.

Во временной перспективе Gemini говорит о конце 2027 или 2028 году как периоде, когда накопленное давление санкций и проблем в тылу может серьезнее повлиять на баланс внутри России.

Чат-бот DeepSeek также не называет заявления Собянина и Зюганова антивоенным бунтом. По его мнению, они показывают, что даже внутри системы начинают считать цену войны. Собянин, как отмечает чат-бот, не призвал непосредственно прекратить войну. Его позиция касалась сохранения гражданской экономики. Зюганов говорил о риске поражения из-за затяжной войны. То есть речь идет о критике ее цены и бесперспективности, а не об отказе от самой цели.

DeepSeek считает, что изменения могут происходить, прежде всего, среди элит. По его оценке, недовольство может быть связано не с целью войны, а с ее результатами и ценой. Поэтому самым вероятным следствием чат-бот называет борьбу за ресурсы и влияние, а не быстрый разворот.

В то же время DeepSeek допускает, что усугубление экономического давления и проблем с нефтепереработкой может открыть окно для изменения курса в течение одного-двух лет.

В заключении все три чата сходятся в одном: заявления Собянина и Зюганова еще не означают антивоенного поворота России. Они видят в них, прежде всего, сигналы беспокойства ценой войны и проблемами системы.

Различаются оценки сроков. ChatGPT говорит о возможном накоплении более серьезных сигналов в течение 6–12 месяцев. DeepSeek закладывает горизонт в один-два года, а Gemini – конец 2027-го или 2028 год. Также боты по-разному описывают возможный механизм изменений от постепенного давления на Кремль до борьбы элит за ресурсы и влияние.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой страх Путина начинает сбываться.



