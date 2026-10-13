В России признали, зачем бьют по энергетике Украины: что потеряет Кремль, если откажется от атак

В России публично объяснили, почему Кремль может быть не заинтересован в полноценном энергетическом перемирии с Украиной. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев и российский провоенный блогер высказались в пользу сохранения давления на украинскую инфраструктуру. На эти заявления обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

10 октября Журавлев заявил, что главной причиной мирового дефицита дизельного топлива является война на Ближнем Востоке, а не украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он также приветствовал частичное смягчение американских санкций в отношении российского дизеля, назвав попытки связать топливный кризис с атаками Украины выгодными для Москвы.

Еще откровеннее стратегические мотивы российских ударов описал провоенный блогер. По его утверждению, отказ от атак на украинские электростанции лишил бы Россию одного из главных инструментов давления, который она получила благодаря продолжительной кампании обстрелов.

Он также заявил, что удары по украинским аэродромам и предприятиям якобы не дают такого эффекта, как атаки на энергетические объекты.

Аналитики ISW расценивают подобную риторику как свидетельство того, насколько важную роль российское руководство и сторонники войны отводят разрушению украинской энергетической инфраструктуры. По их оценке, такие заявления показывают, что в Москве не рассматривают прекращение ударов как безусловный шаг к деэскалации.

Ситуация особенно опасна накануне зимы, когда повреждения электростанций, тепловой инфраструктуры и других объектов могут существенно осложнить обеспечение украинских городов энергией и отоплением.

При этом публичные заявления депутата и блогера сами по себе не являются официальным решением Кремля. Однако они демонстрируют аргументацию сторонников продолжения войны и помогают понять, почему договориться о взаимном отказе от атак может быть сложно.

Главный вывод ISW заключается в том, что Москва, судя по подобной риторике, стремится сохранить возможность максимально давить на Украину, а не идти на уступки ради ограниченного перемирия.

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