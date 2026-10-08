В России наступила настоящая катастрофа: стало известно, почему Путин упадет в истерику из-за удара по "Яндексу"

Украинские силы нанесли удар по большому дата-центру "Яндекса" в Сасово Рязанской области РФ. Политический эксперт Александр Бабак назвал этот объект одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры России и отметил его значение не только для гражданских сервисов, но и для военных разработок.

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По его словам, российский Яндекс фактически превратился в масштабный цифровой хаб, от которого зависит работа большого количества государственных, финансовых, транспортных и других сервисов. Речь идет, в частности, об облачных мощностях, картографических данных, спутниковых снимках и системах, которые могут использоваться российскими силовыми структурами.

"Это не просто серверы. Это сердцевина российского искусственного интеллекта, его разработок, в первую очередь, военных", — отметил Бабак.

Эксперт отмечает, что удар по такому объекту может иметь более широкие последствия, чем обычное повреждение отдельного предприятия. По его оценке, Россия значительно более зависима от крупных централизованных дата-центров, тогда как украинская цифровая инфраструктура более распределена и частично опирается на заграничные облачные ресурсы.

"В России это действительно катастрофа, потому что дата-центры – это специфическое оборудование. Его быстро завезти и восстановить сложно, это будет дорого и долго", – заявил Бабак.

Параллельно был нанесен удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. По словам эксперта, предприятие уже подвергалось атакам ранее, после чего его работу удалось возобновить. Новый удар снова поставил под вопрос возможность стабильной работы объекта.

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