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В России наступила настоящая катастрофа: стало известно, почему Путин упадет в истерику из-за удара по "Яндексу"

Политический эксперт считает, что атака по большому дата-центру может иметь последствия не только для гражданских сервисов, но и для военных разработок РФ.

8 октября 2026, 12:20
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Клименко Елена

Украинские силы нанесли удар по большому дата-центру "Яндекса" в Сасово Рязанской области РФ. Политический эксперт Александр Бабак назвал этот объект одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры России и отметил его значение не только для гражданских сервисов, но и для военных разработок.

В России наступила настоящая катастрофа: стало известно, почему Путин упадет в истерику из-за удара по "Яндексу"

Фото: из открытых источников

По его словам, российский Яндекс фактически превратился в масштабный цифровой хаб, от которого зависит работа большого количества государственных, финансовых, транспортных и других сервисов. Речь идет, в частности, об облачных мощностях, картографических данных, спутниковых снимках и системах, которые могут использоваться российскими силовыми структурами.

"Это не просто серверы. Это сердцевина российского искусственного интеллекта, его разработок, в первую очередь, военных", — отметил Бабак.

Эксперт отмечает, что удар по такому объекту может иметь более широкие последствия, чем обычное повреждение отдельного предприятия. По его оценке, Россия значительно более зависима от крупных централизованных дата-центров, тогда как украинская цифровая инфраструктура более распределена и частично опирается на заграничные облачные ресурсы.

"В России это действительно катастрофа, потому что дата-центры – это специфическое оборудование. Его быстро завезти и восстановить сложно, это будет дорого и долго", – заявил Бабак.

Параллельно был нанесен удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. По словам эксперта, предприятие уже подвергалось атакам ранее, после чего его работу удалось возобновить. Новый удар снова поставил под вопрос возможность стабильной работы объекта.  

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная эпидемическая угроза в России способна иметь последствия не только для системы здравоохранения, но и для военной сферы. Военный эксперт Роман Свитан предположил, что ситуация вокруг возможной вспышки чумы может быть как реальной проблемой, так и частью масштабной информационно-психологической операции.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CiL84jzt4g8&t=2s
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