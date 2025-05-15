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В РФ пошли на откровенные манипуляции еще до начала переговоров в Стамбуле: подробности

Названный россиянами время не соответствует согласованному графику

сегодня, 09:50
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Клименко Елена

Российские СМИ активно распространяют фейковую информацию о якобы "начале переговоров в Турции" в 10:00 мск. На самом же деле это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В РФ пошли на откровенные манипуляции еще до начала переговоров в Стамбуле: подробности

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия прибегает к информационным манипуляциям, чтобы создать ошибочное впечатление о своем "миролюбии". В то же время, прокремлевские медиа уже навязывают тезис, якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины". Именно на такую манипуляцию, отмечает Коваленко, и делается ставка.

"На самом деле, именно Украина безусловно поддерживает идею мирного урегулирования и установления режима прекращения огня. Россия продолжает уклоняться от этого — и уже два месяца игнорирует ответ на предложение о 30-дневном перемирии", — подчеркнул Коваленко.

Эту инициативу по временному прекращению огня перед началом переговоров еще в начале года предложили США. Несмотря на это Москва демонстрирует нежелание остановить войну. Напротив, Кремль продвигает собственную идею переговоров — не между президентами, а из-за возвращения к формату Стамбульских договоренностей 2022 года, которые Украина давно не считает актуальными.

14 мая поздно вечером Путин объявил состав своей делегации на переговоры в Стамбуле, которую снова возглавил Владимир Мединский — представитель, участвовавший в предыдущих переговорах три года назад. Тем временем президент Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, подчеркивая, что согласен говорить только с Путиным, а не с его представителями. Таким образом, непонятно, с кем намерена встречаться российская делегация, ведь и Трамп, и Зеленский участия в таких переговорах с Мединским не планируют.

"Комментарии" уже писали, что Российский правитель Владимир Путин избегает международных поездок и предпочитает оставаться в безопасном окружении. С начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин посещал только те страны, которые граничат с Россией или имеют тесное сотрудничество, и где ему предварительно гарантировали безопасность.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9256
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