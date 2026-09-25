В РФ поражены 3 важных завода: почему теперь ракетных ударов по Украине может стать меньше

В ночь на 25 сентября украинские силы нанесли серию ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры. В Генеральном штабе ВСУ заявили о поражении трех предприятий, связанных с производством компонентов для ракет.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Один из объектов — "НПП Завод Искра" в Ульяновске. Предприятие входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и работает в сфере российского военно-промышленного комплекса. По данным Генштаба, завод производит полупроводниковые приборы и элементную базу для радиоэлектронной аппаратуры, систем связи, измерительной техники и продукции специального назначения.

Еще два предприятия находятся в Тульской и Воронежской областях. Речь идет о Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучуке". В украинском Генштабе утверждают, что оба предприятия задействованы в производстве твердого ракетного топлива, в том числе для баллистических ракет комплекса "Искандер".

Одновременно украинские силы заявили об ударах по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В Перми был поражен НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", где после атаки зафиксировали пожар.

Еще один удар пришелся по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. По данным Генштаба, на предприятии также произошло возгорание.

Новошахтинский завод имеет проектную мощность переработки около 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие считается одним из значимых поставщиков нефтепродуктов для юга России, а украинская сторона указывает на его значение для обеспечения российских военных потребностей.

Таким образом, атаки этой ночью затронули сразу несколько звеньев российской военной экономики – от производства компонентов и материалов для ракет до нефтепереработки.

Российские власти на момент публикации не предоставили независимой оценки заявленного масштаба повреждений. Информация о последствиях ударов по предприятиям продолжает уточняться.

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