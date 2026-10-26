Ракеты Фламинго больше не планируют производить. Однако в августе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Фламинго должны стать массовым вооружением.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: СЕО Firepoint Ирина Терех заявляла, что они не планируют больше производить крылатые ракеты как "Фламинго".

"И вообще "Фламинго" — больше политический стейтмент. Это не мои слова, это ее. А давайте подумаем. Чисто теоретически, вот если бы Россия делала операцию против Украины, как именно они бы сделали?", — отметил политик.

Парламентарий предложил варианты:

1. Возможно, нашли людей, которые ни дня не занимались ракетостроением и создали ракетостроительную компанию.

2. Может быть, нашли друзей, которые в Офисе президента классно пролоббировали эту компанию и попали на пленки НАБУ.

3. Возможно, потом все госзаказы отдали бы этой компании. Ни КБ "Луч", ни "Южмаш", ни другим заводам, имеющим многолетний успешный опыт.

4. Возможно, все вокруг бы слушали, что на самом деле ракеты этой компании – это политический стейтмент.

"А где реальные ракеты – ну до сих пор не очень ясно. Думайте", – заметил политик.

Информацию о том, что производитель ракет "Фламинго" создает более дешевую альтернативу, Patriot народный депутат прокомментировал:

"Это тоже политический стейтмент? Давайте уже сразу проясним и не будем ждать год".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры в трехстороннем формате могут возобновиться в ноябре. В украинском информационном поле продолжаются острые дискуссии по условиям мира, красным линиям и тому, что можно расценивать как капитуляцию.

Нардеп Гончаренко рассказал, из-за какой фразы Зеленского прекратились мирные переговоры несколько лет назад.