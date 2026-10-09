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В Раде выставили новый жесткий ультиматум ЕС из-за денег на войну: детали скандала

Даниил Гетманцев заявил, что налоги покрывают лишь треть государственных расходов и призвал ЕС рассматривать поддержку Украины как вклад в собственную безопасность.

9 октября 2026, 12:25
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Клименко Елена

Налоговых поступлений Украины хватает примерно на треть государственных расходов. В таких условиях международная финансовая поддержка, в частности со стороны Европейского Союза, имеет значение не только для украинской экономики, но и для безопасности всей Европы. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев призвал оценивать помощь Киеву именно с этой позиции. Об этом он заявил в проекте "Евроинтеграция" с Юрием Физером на телеканале "Эспрессо" и Slawa.TV.

В Раде выставили новый жесткий ультиматум ЕС из-за денег на войну: детали скандала

Фото: из открытых источников

По словам Гетманцева, Украина не может самостоятельно покрывать бюджетные нужды за счет налогов. Собранных средств недостаточно для финансирования безопасности и обороны, поэтому государство вынуждено использовать ресурсы международных партнеров.

"Мы, если взять все наши расходы, и военные, и невоенные, налогами сейчас собираем только треть, треть собираем. То есть мы собираем меньше, чем нам стоит безопасность и оборона", — пояснил он.

Политик также высказался по поводу дискуссий в Европе о целесообразности дальнейшей финансовой поддержки Украины. По его мнению, европейским государствам следует учитывать, что украинцы умеряют российскую агрессию ценой собственной жизни. Поэтому помощь Киеву не следует рассматривать как финансирование другой страны.

"Так вот, давать деньги или нет, ну этот же вопрос не продавать деньги или нет кому-то другому, давать деньги или нет на собственную безопасность?" – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев фактически поставил под вопрос подход, при котором европейскую помощь оценивают прежде всего как расходы на поддержку Украины. Он считает, что ЕС должен рассматривать ее как инвестицию в собственную безопасность, ведь Россия, по его словам, представляет угрозу европейским государствам.

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