В Раде резко раскритиковали ситуацию в Киеве: это нужно изменить немедленно

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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают ежедневный террор украинцев. Значительно усилили обстрелы столицы Украины. И хотя Киев и киевляне пытаются жить полной жизнью, несмотря на агрессию врага, некоторые решения и действия выходят за пределы. Так в минувшее воскресенье, 27 сентября, в столице было несколько попаданий и падения обломков. И, несмотря на угрозу, не прерывали концерт, а в небе над локацией в то время сбивали вражеский дрон.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал события воскресенья. Отметил, что увидел видео последствий удара по Столичному рынку, "ужасно просто слов нет". Параллельно с этим читал новость о том, что где-то в столице шел какой-то концерт и прямо над ним сбили дрон, отметил политик.
Парламентарий отметил, а на концерты разрешение не нужно, и случись что, даже не найдем виновных.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия будет пытаться сделать жизнь украинцев невыносимой — оставить без света, тепла, воды и связи. Особые планы россиян на Киев — в столице вражеские дроны уже атакуют дата-центры и склады в пригороде. По словам журналиста Дмитрия Гордона, настоящий ад с обстрелами начнется в октябре.