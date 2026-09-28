В Раде резко раскритиковали ситуацию в Киеве: это нужно изменить немедленно

Российские войска продолжают ежедневный террор украинцев. Значительно усилили обстрелы столицы Украины. И хотя Киев и киевляне пытаются жить полной жизнью, несмотря на агрессию врага, некоторые решения и действия выходят за пределы. Так в минувшее воскресенье, 27 сентября, в столице было несколько попаданий и падения обломков. И, несмотря на угрозу, не прерывали концерт, а в небе над локацией в то время сбивали вражеский дрон.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал события воскресенья. Отметил, что увидел видео последствий удара по Столичному рынку, "ужасно просто слов нет". Параллельно с этим читал новость о том, что где-то в столице шел какой-то концерт и прямо над ним сбили дрон, отметил политик.

"Вопрос, а сколько часов подряд должна продолжаться тревога, и чем должны бомбить для того, чтобы стало понятно, что концерт в таких обстоятельствах безумия? Для оружейных форумов и выставок нужно разрешение, и в тех случаях, когда туда прилетает, открывается уголовное производство по тем, кто провел и разрешил", — пояснил народный депутат.

Парламентарий отметил, а на концерты разрешение не нужно, и случись что, даже не найдем виновных.

"А с такой статистикой ударов, не случиться просто не может рано или поздно, к сожалению", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия будет пытаться сделать жизнь украинцев невыносимой — оставить без света, тепла, воды и связи. Особые планы россиян на Киев — в столице вражеские дроны уже атакуют дата-центры и склады в пригороде. По словам журналиста Дмитрия Гордона, настоящий ад с обстрелами начнется в октябре.



