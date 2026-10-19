В Раде бьют тревогу: о чем уже договариваются, но без Украины

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Кречмаровская Наталия
"Ничего об Украине без Украины" — было жестким условием с 2022 года. Однако, вероятно, страны начали договариваться за спиной Киева и, как отмечают в Раде, без учета интересов Украины.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил о своем мирном плане, о котором говорили, что его невозможно претворить в жизнь. По словам политика, похоже, что эти инициативы уже воплощают, но не Украина и без Украины. Нардеп напомнил, что предлагал варианты, где и как искать общие интересы с другими странами, чтобы выйти на договоренности с РФ.
Парламентарий пояснил, что на самом деле происходит:
Энергетика. США обсуждают с Россией, с европейцами запуск российских трубопроводов, поставки российских энергоносителей в Европу. Дизельное соглашение, по его мнению, один из аспектов.
По его словам, не только США, но и европейские страны частично снимали санкции с РФ или российских бизнесменов и предприятий.
Море. Турция инициирует подобные переговоры. Турция без Украины снова и их условия будут, заметил нардеп.
Гуманитарные вопросы. Папа Римский позвонил по телефону Путин и говорил о ситуации в Олешках. И здесь, подчеркнул нардеп, все происходит без Украины.
Это, отметил, отдельные пункты, а диалог уже идет без Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Украина потеряла шанс на выгодный мир.