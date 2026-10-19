В Раде бьют тревогу: о чем уже договариваются, но без Украины

"Ничего об Украине без Украины" — было жестким условием с 2022 года. Однако, вероятно, страны начали договариваться за спиной Киева и, как отмечают в Раде, без учета интересов Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил о своем мирном плане, о котором говорили, что его невозможно претворить в жизнь. По словам политика, похоже, что эти инициативы уже воплощают, но не Украина и без Украины. Нардеп напомнил, что предлагал варианты, где и как искать общие интересы с другими странами, чтобы выйти на договоренности с РФ.

"Зеленский сказал: "Нам нельзя прогибаться под Россию и так далее". Но теперь это все происходит. Только одна проблема. Это все происходит без нас", — отметил политик.

Парламентарий пояснил, что на самом деле происходит:

Энергетика. США обсуждают с Россией, с европейцами запуск российских трубопроводов, поставки российских энергоносителей в Европу. Дизельное соглашение, по его мнению, один из аспектов.

По его словам, не только США, но и европейские страны частично снимали санкции с РФ или российских бизнесменов и предприятий.

"Только Украину никто не спрашивает. И мы за это ничего не получаем. Вместо того, чтобы быть частью этих переговоров, мы просто возмущены. А дальше все происходит без нас. Огромная ошибка", — подчеркнул политик.

Море. Турция инициирует подобные переговоры. Турция без Украины снова и их условия будут, заметил нардеп.

Гуманитарные вопросы. Папа Римский позвонил по телефону Путин и говорил о ситуации в Олешках. И здесь, подчеркнул нардеп, все происходит без Украины.

Это, отметил, отдельные пункты, а диалог уже идет без Украины.

"И все это под крики о потужности, несгибаемости и что нельзя договариваться. Но все уже договариваются. Только все это происходит без Украины, а значит там не будут учтены наши интересы, по крайней мере в той степени, в которой они могли бы быть учтены, если бы мы в этом принимали участие, инициировали, вели эту игру, а не сидели в позе. Нам нужна не поза, а позиция. Нам нужен мир. И, к сожалению, с этим у нас сегодня огромные проблемы”, — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Украина потеряла шанс на выгодный мир.



