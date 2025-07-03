Российская Федерация продолжает нагло комментировать решение США временно приостановить поставки оружия в Украину, и в Кремле этот шаг был встречен с очевидным удовольствием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Он подчеркнул, что Москва "внимательно отслеживает" ситуацию вокруг прекращения американской военной помощи и "замечает в этом определенную проблему".

Песков откровенно сравнил это решение с возможным завершением полномасштабного вторжения, начатого Россией в 2022 году. В своем заявлении он бесцеремонно отметил, что "чем меньше Киев будет получать ракеты, тем более близким будет конец так называемой специальной военной операции".

Как известно, ранее в Москве также с энтузиазмом отреагировали на новость о временной приостановке поставок оружия из США. Москва назвала это потенциальным сигналом к ​​ослаблению поддержки Украины. При этом в Кремле повторяют, что подобные решения якобы близят завершение конфликта, хотя мировое сообщество продолжает поддерживать Киев.

В то же время, западные СМИ раскрыли детали, кто именно стоит по инициативе прекращения помощи Украине. По данным издания Politico, главную роль в этом сыграл чиновник Министерства обороны США Элбридж Колби, который, при участии ограниченного круга советников, добился временной заморозки поставок. Это решение стало неожиданностью даже для многих в Вашингтоне, включая членов Конгресса и союзников США.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Чехия не может гарантировать продолжение так называемой "чешской инициативы" в поддержку Украины после парламентских выборов, запланированных на 3-4 октября.