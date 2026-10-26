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В Кремле уже не могут скрыть очевидного: к чему готовят Москву

Эксперт Жданов рассказал, к чему готовятся в Москве

26 октября 2026, 14:54
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Кречмаровская Наталия

Война, развязанная Россией против Украины, возвращается на территории агрессора. Испытывают войну и в Москве – максимально защищенном городе. Там возникают проблемы с авиасообщением.

В Кремле уже не могут скрыть очевидного: к чему готовят Москву

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, к чему действительно готовятся в Москве.

"Помните, наш президент сказал, что мы закроем небо Российской Федерации. Мы его фактически закрыли. Власти РФ сочли, что московские аэропорты полностью не безопасны при ракетных и дроновых атаках, которые мы проводим на Москву и Московскую область", — отметил эксперт.

По его словам, аэропорты закрывают на 3-4 дня, сотни рейсов отменяют, сотни — задерживаются. Эксперт отметил, что, с одной стороны, в РФ говорят, что гарантируют перехват всех целей и защиту. Однако, уточнил, с другой стороны, выясняется, что Минтранс РФ требует, чтобы все аэропорты заключили договоры с подрядчиками, которые способны восстанавливать аэродромные элементы аэродрома в кратчайшие сроки. Речь идет о ремонте взлетно-посадочного покрытия, освещения, водоотвода, причем, заметил эксперт, ночью между рейсами и в режиме чрезвычайной ситуации.

Итак, пояснил Жданов, в правительстве РФ опасаются не только разрушения полос, но и одновременного закрытия нескольких аэропортов. А даже ограниченные повреждения могут останавливать пассажирские и грузовые перевозки, отметил он.

"Итак, как бы ни хвастались в Кремле, но внутренние документы исходят из сценария, как считают в Минтрансе РФ, что попадания в элементы аэропорта вполне возможны. И система готовится максимально быстро скрыть последствия и вернуть аэропорты к работе", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ВСУ нашли уязвимость московской ПВО.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4GJXkRQCf3Y
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