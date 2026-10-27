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В Кремле ошеломили неожиданным заявлением о мирных переговорах в Абу-Даби: что известно

В МИД РФ считают, что говорить о переговорах в Абу-Даби пока рано

27 октября 2026, 16:15
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Клименко Елена

В России сделали новое заявление о возможных трехсторонних переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби. В Министерстве иностранных дел страны-агрессора считают, что говорить о проведении такой встречи пока рано. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

В Кремле ошеломили неожиданным заявлением о мирных переговорах в Абу-Даби: что известно

Фото: из открытых источников

По его словам, Москва не подтверждает, что переговоры по завершению войны в Украине состоятся именно в Абу-Даби. В то же время, ранее этот город рассматривался как одна из возможных площадок для встречи представителей трех стран.

"О переговорах в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Конечно, предыдущее понимание, что в ближайшее время произойдет такой контакт, и Абу-Даби как место его проведения тоже упоминалось — все это так. Но в целом мы пока находимся на этапе подготовки", — заявил Рябков.

Таким образом, в Кремле не объявили об отмене переговоров, однако дали понять, что окончательных договоренностей по их проведению пока нет. Подготовительный процесс продолжается, а конкретные сроки и формат возможных контактов остаются неопределенными.

Отдельно представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил об интенсивном диалоге Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа. Россия рассчитывает на участие Вашингтона в поиске так называемого устойчивого урегулирования войны против Украины с учетом причин конфликта, на которые ссылается российская сторона.

Портал "Комментарии" уже писал, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что даже победа демократов не будет означать автоматическое отстранение Трампа от власти. Решающим фактором станет позиция республиканцев, которые должны сохранить или лишиться доверия к собственному президенту.



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