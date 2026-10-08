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В Кремле назвали новые условия для окончания войны: ответили на мирный план Индии

Дмитрий Песков заявил о необходимости "мира на поколение" и оценил индийский план окончания войны.

8 октября 2026, 11:55
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Slava Kot

В Кремле заявили, что урегулирование войны против Украины должно быть комплексным и рассчитанным на длительный период. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также признал, что пока признаков окончательного мирного урегулирования нет.

В Кремле назвали новые условия для окончания войны: ответили на мирный план Индии

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москва не считает достаточными отдельные договоренности по прекращению боевых действий. По его словам, Кремль ожидает комплексного решения по окончании войны РФ против Украины.

"Украинский конфликт требует комплексного разрешения, фрагментарные договоренности не позволят прийти к миру. Выхода на мирное урегулирование в Украине пока не прослеживается", — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что будущие договоренности, по мнению российской стороны, должны быть гарантированы и действовать "на поколение".

Отдельно Песков заявил, что Россия благодарна Индии за интерес к поиску путей завершения войны. Предлагаемый Нью-Дели формат предполагает поэтапное снижение уровня боевых действий. Первым шагом должно стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Второй предполагает беспрепятственную транспортировку зерна и энергоносителей через черноморские порты. Третий – прекращение атак на коммерческое судоходство в Черном море. Однако заявление Пескова указывает, что в Кремле отказались от этого мирного плана.

Напомним, что среди ультимативных требований, ранее выдвигавших РФ в Украину, были территориальные и военно-политические уступки, в частности требование об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтрального статуса. Российская сторона также настаивает на вопросах, связанных с языковой и внутренней политикой Украины, а также призывает отменить западные санкции против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина готова к мирным переговорам с РФ. Киев назвал пять вариантов перемирия.



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