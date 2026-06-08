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В Кремле нагло высказались о мирных инициативах ЕС: озвучено циничное обвинение

В Кремле заявляют, что европейские политики демонстрируют непоследовательную позицию

8 июня 2026, 16:10
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Клименко Елена

Спикер Кремля Дмитрий Песков раскритиковал подход европейских лидеров к формированию условий потенциального мирного урегулирования в Украине. Он заявил, что предложения, озвученные представителями Великобритании, Франции и Германии якобы содержат внутренние противоречия и не согласовываются между собой.

В Кремле нагло высказались о мирных инициативах ЕС: озвучено циничное обвинение

Фото: из открытых источников

По его словам, Европа декларирует стремление к миру, однако параллельно поддерживает усиление военной помощи Украине, в частности, развитие оборонных способностей и поставки вооружений. В Кремле трактуют это как непоследовательную позицию, которая, по мнению Пескова, усложняет возможность достижения договоренностей.  

Его заявление прозвучало 8 июня и было распространено рядом российских медиа. В то же время, она стала реакцией на итоги встречи в Лондоне, где президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате "Украина — E3".  

По результатам этой встречи стороны согласовали общую позицию по поводу предстоящего мирного процесса. В документе отмечается, что Европа должна оставаться ключевым партнером Украины в любых переговорах о завершении войны, а также играть активную роль в формировании решений безопасности.  

Среди основных положений, которые поддержали лидеры, необходимость немедленного прекращения огня и фиксация текущей линии столкновения как базы для дальнейших переговоров. Отдельно подчеркивается важность предоставления Украине долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности после установления перемирия. Речь также идет о возможном развертывании многонациональных военных контингентов.

Портал "Комментарии" уже писал, что большинство граждан Украины могут согласиться на прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, если страна получит надежные механизмы защиты от возможной новой агрессии. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



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