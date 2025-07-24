В Киевской области анонсировали важные изменения во время воздушных тревог: детали

С 24 июля в Киевской области вводится новый подход к объявлению воздушной тревоги: сигнал будет поступать дифференцированно только в тех районах, где существует реальная угроза. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

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"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцирован. Это значит, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации враждебных целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине", — отметил Калашник.

По его словам, новая система уже была протестирована в ночное время совместно с Воздушными силами и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Тестирование прошло успешно: система показала надежность и работала без всяких сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сферах", — добавил глава ОВА.

Калашник также подчеркнул, что модернизация региональной системы оповещения продолжается. Новая архитектура включает в себя современное оборудование, цифровые каналы связи, а также резервное питание, что гарантирует автономную работу даже при отключениях электроэнергии.

"Наша цель – чтобы каждая община Киевщины была своевременно предотвращена и защищена", — резюмировал Калашник.

Как уже писал портал "Комментарии", вопреки резонансному ультиматуму от президента США Дональда Трампа, давшего Кремлю 50 дней на достижение мирного соглашения, очередной раунд переговоров между Украиной и Россией завершился безрезультатно. Состоявшиеся в Стамбуле переговоры продолжались менее часа и не принесли ни одного прорыва, сообщает The Wall Street Journal.