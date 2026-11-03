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В Германии отчаянно разводят руками: озвучено тревожное заявление о массированных ударах РФ

Министр обороны Германии сообщил об ограниченных поставках американских ракет и медленном запуске собственного производства. Берлин и Лондон ищут возможность усилить украинскую ПВО

3 ноября 2026, 11:45
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Клименко Елена

Украина сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Причиной являются ограниченные объемы поставок из Соединенных Штатов, в то время как европейское производство боеприпасов пока не может быстро компенсировать дефицит. О сложной ситуации заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с британским коллегой.

В Германии отчаянно разводят руками: озвучено тревожное заявление о массированных ударах РФ

Фото: из открытых источников

По словам главы немецкого оборонного ведомства, американские поставки ракет для Patriot остаются недостаточными. В то же время производство боеприпасов в Германии только начинает разворачиваться.  

"Ситуация, как вы видите, сложная. Из США поступает мало пополнений в отношении систем Patriot и соответствующих управляемых ракет. Наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается", — подчеркнул Писториус.  

Он также заверил, что Берлин и Лондон не ждут пассивно улучшения ситуации, а ищут возможности передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики. По словам министра, обе страны прилагают усилия, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.  

Кроме того, Германия и Великобритания готовят план дополнительной военной поддержки Украины. Его должны представить на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", запланированном на 17 ноября в Брюсселе.

Документ должен определить, какие возможности другие партнеры могут использовать для оперативного усиления ПВО. Таким образом, вопрос обеспечения Украины ракетами Patriot остается одним из важных направлений переговоров с союзниками.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 в Атланте выразил недовольство действиями администрации президента США Дональда Трампа.



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