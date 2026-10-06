В эти города полетят десятки ракет и сотни дронов: какие объекты Путин приказал уничтожить в Украине

В ночь на 7 октября Россия может нанести новый массированный удар по Украине. Как сообщил 6 октября Владимир Зеленский, украинская разведка получила обновленные данные о готовящейся атаке, а во время совещания отдельно обсуждали защиту ключевых объектов и распределение средств ПВО. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие объекты и города могут попасть под обстрел.

Удары по Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что в случае атаки Россия может попытаться одновременно ударить по нескольким направлениям, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Среди городов с большим риском бот назвал Киев, Харьков, Одессу и Днепр. Потенциальными целями он считает энергетическую, промышленную, логистическую и портовую инфраструктуру.

Отдельно ChatGPT выделил Киев. По его оценке, внимание привлекает логистика столицы, поскольку Россия в последние дни уже атаковала мосты через Днепр.

В то же время модель ИИ отмечает: называть конкретные объекты, которые будут поражены, нельзя, поскольку точный маршрут атаки заранее неизвестен.

Чат-бот Grok также назвал Киев и область одним из главных направлений. Посреди вероятных целей он выделил энергетику, подстанции, мосты и военные объекты.

Кроме того, назвал Львовщину, Ровенскую, Волынь, Житомирскую и Днепропетровщину. Отдельное внимание он уделил распределительным сетям возле атомных электростанций Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской.

По версии Grok, возможный удар может включать 60-70 ракет и сотни дронов. Бот связывает такую атаку, прежде всего, с давлением на энергосистему.

Чат-бот DeepSeek также поставил во главу Киева и области. В числе возможных целей он назвал энергетику, теплоснабжение, водоснабжение и объекты военно-промышленного комплекса.

Далее бот перечислил Львовщину, Ровенскую, Волынь, Житомирскую и Днепропетровщину. Он также предположил, что Россия может применить к 70 ракетам, а отдельные эксперты не исключают до 100 ракет и около 350 дронов.

DeepSeek отдельно указал на передислокацию стратегической авиации и готовность к запускам "Искандеров", "Кинжалов" и "Цирконов" из приграничных областей.

Все три чата сходятся на том, что главным потенциальным направлением остается Киев и область. Также они называют энергетическую инфраструктуру посреди вероятных целей.

В то же время, ответы различаются деталями. ChatGPT осторожнее и не называет конкретного масштаба удара. Grok и DeepSeek приводят значительно более конкретные оценки количества ракет и дронов и более широкий перечень регионов.

Отметим, что это лишь оценка ИИ, без точного прогноза целей и даты обстрелов.

Напомним: портал "Комментарии" писал , почему автоматические турели поставили именно в пределах Киева, а не на подступах к городу.



