Война с Россией В ЕС жестко обратились к Путину из-за "перемирия": диктатору озвучили категорическое условие
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС жестко обратились к Путину из-за "перемирия": диктатору озвучили категорическое условие

Россия заявила о введении так называемого «перемирия» по случаю Дня победы во Второй мировой войне, которое продлится 8 и 9 мая

5 мая 2026, 13:10
Автор:
Клименко Елена

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг жесткой критике заявления России относительно так называемого "перемирия", объявленного накануне 9 мая, на фоне угроз ударов по Киеву. Свою позицию он изложил в сообщении в соцсети X.

Дипломат обратил внимание на противоречивость российских действий, подчеркнув, что еще недавно российские войска наносили ракетные и дроновые удары по территории Украины, а теперь декларируют "режим тишины" для проведения праздничных мероприятий.

По словам Цахкны, Украина предлагает реальное прекращение огня, которое могло бы начаться немедленно и стать первым шагом к деэскалации. Он подчеркнул, что именно сейчас у России есть возможность доказать, действительно ли она заинтересована в мире, или использует подобные инициативы только как политический инструмент.  

Отдельно министр отметил, что настоящее перемирие не может быть выборочным или привязанным к символическим датам. По его мнению, любые договоренности о прекращении огня должны сопровождаться прекращением атак и реальными шагами по уменьшению эскалации.

В то же время, Россия объявила о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, связанном с празднованием Дня победы во Второй мировой войне. При этом со стороны Москвы раздавались угрозы нанести удары по Киеву в случае любых действий, которые она могла бы трактовать как срыв "праздничных мероприятий".  

На фоне этих заявлений продолжаются боевые действия и обстрелы украинских городов. В частности, сообщалось об атаках дронов на Бровары, ракетных ударах по Полтавщине с многочисленными жертвами и разрушениями, а также гибели спасателей при ликвидации последствий обстрелов. Под ударами оказывались и Харьков и Запорожье.  

"Комментарии" уже писали, что партия Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию в Словакии, обратилась с жестким требованием к премьер-министру страны Роберту Фицо о позиции в вопросе евроинтеграции Украины. Политическая сила настаивает, чтобы правительство воздержалось от поддержки вступления Украины в Европейский Союз как минимум до завершения работы нынешнего состава парламента.



