Призывы к масштабным уступкам России могут создать серьезные риски для Украины, поскольку Кремль не демонстрирует готовности отказываться от ключевых требований. На этом фоне любые договоренности, предполагающие односторонние уступки Киева, могут ослабить позиции Украины на предстоящих переговорах. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко.

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Он обратил внимание на то, что представители разных политических лагерей почти одновременно стали говорить о необходимости компромиссов с Россией. По его мнению, подобная синхронность может свидетельствовать о попытке проверить реакцию украинского общества.

"Меня настораживает не столько то, что кто-то отдельный говорит об уступках, сколько сама тенденция. Когда представители разных политических сред одновременно начинают продвигать подобные идеи, возникает вопрос, не тестируют ли таким образом украинское общество — насколько оно готово согласиться на сценарий, который может быть навязан Россией", — отметил дипломат.

Огрызко подчеркивает, что Москва уже неоднократно демонстрировала готовность игнорировать или нарушать договоренности, когда они переставали отвечать ее интересам. Поэтому, по его словам, сам факт подписания документа еще не гарантирует продолжительный мир.

"С Москвой можно говорить только на языке силы. Мы уже видели, как Россия относилась к разным договоренностям, когда считала, что они больше не отвечают ее интересам. Поэтому надеяться только на бумажку с подписями и думать, что после этого Россия будет автоматически выполнять свои обязательства, было бы очень опасно", — подчеркнул Огрызко.

Отдельно дипломат обратил внимание на российские требования по Украине. Речь идет, в частности, о территориальных вопросах, ограничениях в сфере безопасности и численности украинской армии. По мнению Огрызко, принятие такого подхода фактически создало бы для Украины проблемы с возможностью самостоятельно обеспечить собственную безопасность.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может усилить противоракетную защиту благодаря собственным разработкам в сфере радиоэлектронной борьбы. Речь идет, в частности, о системе "Лима", привлекшей внимание американского издания Wall Street Journal.