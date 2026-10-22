"Унизил Америку так, как никто за 80 лет": легенда НХЛ разнес посланника Трампа через Путина

Бывший звездный вратарь НХЛ Доминик Гашек резко отреагировал на заявление специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа, назвавшего российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Известный чешский хоккеист, последовательно поддерживающий Украину, заявил, что подобные высказывания оскорбляют украинцев и фактически оправдывают российскую агрессию.

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Свою позицию Гашек обнародовал в соцсети X. Он подчеркнул, что называть Путина гуманистом недопустимо ввиду преступлений, совершенных Россией против Украины. По мнению спортсмена, такие слова не просто уродуют реальность, но и помогают легитимизировать действия Кремля.

"Этот поступок сам по себе является преступлением, поскольку легитимизирует кровавую кампанию Путина. Путин – массовый убийца, преступник и террорист! Этот специальный посланник Трампа унизил свою страну так, как никто другой за последние 80 лет. К сожалению, этим заявлением он также унизил своих союзников", – заявил Гашек.

Чешский хоккеист не ограничился словами. Впоследствии он опубликовал фотографии российских преступлений в Украине, противопоставив их характеристике, которую Виткофф дал российскому диктатору. Так Гашек пытался привлечь внимание к последствиям российской войны и тому, как заявления американских чиновников могут восприниматься в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия предлагает возобновить переговоры по завершению войны против Украины после 10 ноября, когда станут известны результаты выборов в США. Москва хочет оценить, как изменится политическое положение президента Дональда Трампа, и насколько он сможет влиять на принятие решений. Об этом заявил заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.