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Уникальное спасение в Донецкой области: пожилая женщина обратилась за помощью к роботу (ВИДЕО)

«Нужно было оказывать медицинскую помощь»: под Лиманом оператор НРК услышал мольбу раненой женщины

6 октября 2026, 13:58
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Недилько Ксения

Невероятная история спасения людей развернулась в прифронтовой зоне Донецкой области в рамках продолжительной военной операции "Вивальди". Жительница одного из сел недалеко от Лимана сумела выйти на прямую связь с подразделениями ВСУ через украинский наземный роботизированный комплекс (НРК). Оператор беспилотной платформы вовремя услышал обращение женщины, что позволило защитникам разработать план эвакуации и вывезти из-под обстрелов четырех гражданских граждан.

Уникальное спасение в Донецкой области: пожилая женщина обратилась за помощью к роботу (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Деталями этой уникальной гуманитарной миссии с журналистами проекта "Донбасс Реалии" поделился исполняющий обязанности командира 3-го батальона в составе 21-го отдельного противотанкового батальона специального назначения (ОПБПС) KRAKEN с позывным "Грек".

Военный рассказал, что ситуация на месте требовала экстренных действий из-за критического состояния одной из жительниц.

"Одна из женщин получила проницательные ранения, — отмечает командир, — и, соответственно, ей нужно было оказать нормальную медицинскую помощь".

По словам "Грека", подразделение эвакуировало две пожилые пары. Оказавшись под угрозой для жизни и получив тяжелые травмы, селяне ясно осознали, что оставаться в зоне боевых действий больше не имеют силы. Сами пострадавшие наконец приняли твердое решение, что "в тех условиях они не могут оставаться уже, и нужно ехать".

Командование батальона тщательно просчитало маршрут. Сразу после того, как наземный робот выполнил свою основную логистическую задачу по подвозу обеспечения для передовых боевых позиций, технику задействовали для вывоза людей. Всех четырех пенсионеров успешно доставили в безопасную тыловую зону, где раненая женщина наконец-то получила квалифицированный медицинский уход.

Стоит отметить, что сама операция "Вивальди" на севере Донбасса длительное время проходила в режиме строгой секретности. Украинское командование держало полную информационную тишину вокруг этих действий в течение нескольких месяцев, и только в середине сентября военные впервые официально подтвердили ее проведение и начали делиться первыми деталями уникальных операций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сумской области женщина помогла военным эвакуировать пострадавший НРК.



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