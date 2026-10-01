Уничтожает опоры и металлические мосты: оккупанты разработали БПЛА с уникальным боезарядом КРСН

Российский военно-промышленный комплекс разработал новую специализированную модификацию ударного беспилотника, предназначенную для целенаправленного выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры. Первые официальные упоминания об этом типе вооружения появились в сообщениях Главного управления разведки Минобороны Украины еще в середине августа. Конструктивная специфика аппарата состоит в том, что его взрывчатое вещество интегрировали непосредственно в крылья. При детонации такая система формирует направленные потоки расплавленного металла, способные прожигать и деформировать прочные железные элементы.

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Информацию о технологическом обновлении армии РФ подтверждают и специалисты по военной связи. В частности, эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов накануне сообщил, что захватчики осуществили первый запуск реактивного БПЛА, оснащенного кумулятивно-режущей специальной нагрузкой (КРСН). Данный тип вооружения разрабатывался узкопрофильно для эффективного разрушения металлических конструкций опор ЛЭП и пролетов железнодорожных или автомобильных мостов. Его боевая часть весом 40 кг дополнительно разделена на четыре отдельных модуля поражения.

Аналитики предполагают, что агрессор готовит целенаправленную кампанию против ключевых узлов питания Украины. Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала Киев24 подчеркнул, что под угрозой находятся самые мощные распределительные сети страны.

"Россия, прежде всего, может атаковать высоковольтные линии напряжением 330–750 кВ и выше", — предостерег специалист. Он объяснил такой выбор целей тем, что эти объекты играют роль ключевых энергетических магистралей государства.

По мнению эксперта, враг стремится нанести долговременный ущерб, поскольку ремонт таких конструкций чрезвычайно сложный процесс. Долинце подчеркнул, что "повреждение их опор требует гораздо больше времени для восстановления", чем ликвидация последствий обычных попаданий. Завершая свой анализ, чиновник резюмировал: "Я думаю, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередач".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска ведут активную подготовку к очередному воздушному нападению на территорию Украины. По имеющейся информации, захватчики планируют нанести ракетный или комбинированный удар, целясь по объектам в центральных и восточных регионах нашего государства.