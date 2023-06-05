"Укрнафта" попала в скандал с закупками без конкурса по подозрительно большой цене

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"Укрнафта" попала в скандал (фото из открытых источников)

Как говорится в сюжете "Грошей", в прошлом году у "Интерпайпа" похожими трубами закупалась государственная компания "Укргаздобыча" – тогда газовики покупали трубы с муфтами той же прочности группы N80 и того же размера 73,02х5,51 по цене в 2598 евро за тонну. "Укрнафта" же заплатила "Интерпайпу" уже 3956 евро за тонну — в полтора раза больше.

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Закупку проводила новая команда руководителей "Укрнафты" во главе с Сергеем Корецким. Он возглавил компанию в ноябре 2022 года, когда ее отобрали у предыдущих владельцев и передали Министерству обороны. Задумывалось, что критически важная "Укрнафта" будет работать именно на нужды армии и сейчас она финансируется полностью из бюджета, хотя среди новых руководителей нет ни одного военного или хотя бы специалиста по добыче углеводородов, говорится в сюжете.

"Они настаивают на том, что цена завышена благодаря двум факторам. Во-первых, это австрийская компания, выставившая "премию" на Украину. То есть вообще поставки на украинскую территорию связаны с определенными рисками. А, во-вторых, свои, скажем так, надбавку и премию, очень нехилую, выставили предприятия "Интерпайп". И именно поэтому такова цена", — говорит эксперт в сфере публичных закупок Дмитрий Остапчук.

Интересно, что одна из предыдущих закупок, совершенная предыдущим менеджментом "Укрнафты", была гораздо более экономной. Тогда компания заключала с "Интерпайп" сделку 31 марта 2022-го года, то есть в самый жаркий период войны. Враг уже заблокировал порты и сломал логистику, экономика уже рухнула, риски были еще больше. Но тогда "Укрнафта" добилась гораздо меньшей цены, отмечают расследователи. По курсу на время заключения договора в среднем – чуть больше 1900 евро за тонну, даже дешевле, чем покупала "Укргаздобыча". Сейчас же команда Корецкого провела закупку почти по 4 тысячи за тонну. Из-за чего государство в лице Министерства обороны переплатило более 145 миллионов гривен.





"Конечно, ныне гривня ослабла, логистика усложнилась, металл подорожал, инфляция выросла. Но неужели в марте 2022 была легче, легче, чем в мае 2023? Тем более стоимость газа (а это очень существенная составляющая себестоимости изготовления) – наоборот, сильно упала", — задаются вопросами расследователи.

Торгов с честной конкуренцией по сути не было: "Укрнафта" закупалась без полноценного тендера, а цену опубликовала в системе только постфактум.

"Процедура была проведена, и после этого был просто отчет. То есть это даже не классическая переговорная процедура, когда вы объявляете о проведении этой процедуры, и приглашаются участники, отобранные компанией. А тут просто есть отчет о заключенном договоре", — отмечает Дмитрий Остапчук.

В приказе о командировке директора департамента закупок "Укрнефти" Александра Билянского указывается, что командировка в Днепр к "Интерпайп" будет и на переговоры, и сразу на подписание контракта. На оба пункта были выделены два дня, включая длинную дорогу из Киева в Днепр на служебном автомобиле. И уже 19 мая "Укрнафта" быстро отчиталась о закрытии сделки, о которой не было ничего известно, и конкурировать все желающие не могли, а, значит, шанса вероятно снизить цену – тоже не было.

"Как правительство и Офис президента реагируют на "перерасход" бюджетных миллионов? Куратором экономического блока СМИ называют именно Ростислава Шурму, заместителя главы офиса. Несколько чиновников из энергетической отрасли, руководителей предприятий и нардепов подтвердили, что Ростислав Шурма частично заменил собой экономический блок правительства. Также Шурма утверждал назначение Сергея Корецкого руководителем "Укрнафты" и Кременчугского НПЗ", — говорится в сюжете.

Контролировать поставили наблюдательный совет, где нет военных или нефтяников, зато, как сообщали СМИ, львиная часть связана именно с Офисом президента, отмечают "Наші гроші ".

"Выходит, "под наблюдением" Шурмы "Интерпайп" на трубах для "Укрнафты" начал зарабатывать вдвое больше. А государство – терять бешеные деньги", — резюмируют расследователи.



