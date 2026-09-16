Украину ждет самый тяжелый выбор с начала войны: раскрыт тревожный момент смены риторики Зеленского



















Политолог Петр Олещук считает , что изменение риторики Владимира Зеленского относительно возможного завершения войны не было внезапным. По его словам, украинский президент уже долгое время подчеркивает необходимость прекращения огня, однако теперь этот акцент стал заметнее. На позицию Киева, по мнению эксперта, оказывают влияние как внутренние проблемы, так и международные обстоятельства.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

"В известной степени да. Это отличная риторика, хотя она не возникла внезапно. То есть она не возникла мгновенно, что вот как-то внезапно изменилась позиция", — отметил Олещук.

Политолог связывает эти изменения, в частности со своим видением позиции западных государств. По его мнению, партнеры Украины имеют разные интересы и не демонстрируют одинакового видения того, каким должен быть финал войны.

"У нас нет какого-то надежного внешнеполитического партнера, который был бы полностью заинтересован в победе Украины", — заявил эксперт.

Олещук также обратил внимание на экономические вызовы, необходимость финансирования обороны и сохранение ресурсов для противостояния России. Отдельно он высказал предположение, что Москва может делать ставку не только на захват территорий, но и долгосрочное истощение Украины. Это оценка политолога, а не установленный факт намерений Кремля.

"У меня такое ощущение, что сейчас их стратегия выстраивается преимущественно из идеи сделать Украину непригодной для жизни. То есть, не столько путем завоевания, сколько путем экономического, социального террора", — сказал Олещук.

По его мнению, совокупность военных, финансовых и международных факторов влияет на решения, которые сегодня обсуждают украинские власти, в частности, о возможных путях прекращения войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией могут быть связаны не только с дипломатией, но и с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, увязав спешку Белого дома с ростом цен на горючее накануне промежуточных выборов в Конгресс.