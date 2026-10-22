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Украину заставят согласиться на наихудшие уступки РФ: журналист предупредил о страшном ударе Трампа и Путина

Журналист предполагает, что Кремль может использовать стремление Дональда Трампа к дипломатическому результату, чтобы добиться от Киева уступок и затянуть переговорный процесс.

22 октября 2026, 10:20
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Клименко Елена








Россия и США могут усилить давление на Украину, чтобы добиться договоренностей о прекращении боевых действий на условиях, которые устроят Кремль. Президент США Дональд Трамп заинтересован в дипломатическом результате, который позволил бы ему продемонстрировать свою роль в завершении войны. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников, анализируя переговорные контакты представителей Вашингтона с российским руководством.

Украину заставят согласиться на наихудшие уступки РФ: журналист предупредил о страшном ударе Трампа и Путина

Фото: из открытых источников

По оценке журналиста, для Трампа важно получить результат в ближайшие месяцы, в том числе накануне политических событий в США. В то же время, Путин может использовать переговорный процесс в собственных интересах — не обязательно для реального завершения войны, но и для затягивания времени и избегания дополнительного давления со стороны Запада.

"Теперь на Украину, чтобы она согласилась больше на какие-либо российские требования, чем могла бы согласиться, будут давить и Путин, и Трамп одновременно", — предостерег Портников.

По его мнению, у американского президента есть ограниченные возможности влиять на Москву, поэтому основное давление может быть направлено именно на Киев. Однако это не значит, что Кремль готов к настоящему компромиссу: российские власти могут выдвигать неприемлемые для Украины условия, создавая видимость переговорного прогресса.  

Портников подчеркнул, что сам факт переговоров еще не говорит о готовности России завершить войну.

"Мы не знаем истинных намерений Путина. Он может думать не о соглашении, а как раз о выставлении Россией таких условий для Украины, которые не будут приемлемы для украинской власти", — отметил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Словакия готовится возобновить экономическое сотрудничество с Россией, приостановленное после полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HuWqjiAmpNc
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