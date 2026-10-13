Украину заставят разрешить Путину продолжать жесткую войну: раскрыт опасный план Трампа



















Украина может оказаться под давлением из-за стремления президента США Дональда Трампа добиться договоренностей с Россией по прекращению или ограничению ударов по отдельным объектам. Такую версию озвучил соучредитель Агентства по моделированию ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, анализируя возможные последствия контактов Вашингтона, Киева и Москвы.

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По словам эксперта, нельзя исключать, что Украина могла согласиться временно не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы до 3 ноября – дать промежуточные выборы в США. Россия, по его предположению, могла пообещать воздерживаться от ударов по крупным энергетическим объектам Украины.

В то же время, Голобуцкий подчеркнул, что эту версию еще предстоит проверить по реальным действиям сторон. В предоставленном комментарии он не привел доказательств заключения такого соглашения, поэтому говорить о подтвержденных договоренностях пока нельзя.

"Мы это проверим сегодня, завтра, послезавтра", — заявил политтехнолог, объясняя, что дальнейшее развитие событий может позволить оценить, существуют ли определенные ограничения по ударам.

Эксперт также обратил внимание на изменчивость заявлений американского президента. По его мнению, изменение риторики Трампа не означает, что его влияние на отношения с Украиной уменьшилось. Даже возможные изменения в Конгрессе США не гарантируют автоматического улучшения двусторонних отношений.

"Он остается президентом Соединенных Штатов и при желании он может портить, скажем так, отношения с Украиной и дальше и блокировать решения и Конгресса, и Сената", — подчеркнул Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут ограничить возможности президента Дональда Трампа влиять на политику в отношении Украины и России. В то же время, даже вероятная потеря республиканцами контроля над одной или обеими палатами американского парламента не будет означать автоматического увеличения военной помощи Киеву. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.