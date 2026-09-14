Украину толкают в самую страшную ловушку: эксперт сделал громкое заявление о роковой уступке Путину

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий предостерег от восприятия возможного выхода украинских войск из Донбасса как простого пути к прекращению войны. По его словам, в нынешней американской дипломатической логике может прослеживаться подход, при котором территориальная уступка со стороны Киева рассматривается как шаг, после которого, якобы, должны быстро начаться реальные переговоры и появиться шанс на соглашение.

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Эксперт убежден, что такой сценарий может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Он подчеркнул, что для Владимира Путина контроль над территориями не является конечной целью войны. По оценке политолога, Кремль стремится к значительному — фактическому уничтожению Украины как независимого государства и его возвращению под российское влияние.

"Путину плевать на эту территорию. Ему это нужно, чтобы что-то показать", — заявил Голобуцкий.

Особо опасными, по его мнению, могут стать процессы, которые начнутся уже после потенциального выхода ВСУ из Донбасса. Эксперт обратил внимание, что вопрос реальных гарантий безопасности остается открытым, в то время как Россия может использовать паузу для подготовки новых действий.

"Если Украина выходит из Донбасса, включаются такие процессы, которые американцы даже не могут предусмотреть", — отметил политтехнолог.

Голобуцкий также предположил, что на старте переговорного процесса Вашингтон может пойти на ослабление части санкций против РФ. В таком случае, считает он, рычаги давления на Москву могут ослабнуть именно тогда, когда Россия получит возможность продолжать войну и ждать дальнейшего истощения Украины.



Портал "Комментарии" уже писал , что появление у Украины собственных баллистических и дальнобойных ракет станет серьезным усилением возможностей ВСУ и позволит наносить России более болезненные ответные удары. Однако рассчитывать, что именно это оружие заставит Кремль прекратить войну, не стоит. Такое мнение высказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик в проекте "Теперь главное" на Эспрессо.