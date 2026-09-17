

















Дипломат Роман Бессмертный подверг резкой критике подход Джареда Кушнера и Стива Виткоффа к переговорам о прекращении войны России против Украины. По его мнению, материалы, обнародованные американскими медиа, подвергают сомнению не только профессиональную подготовку переговорщиков, но и их мотивацию.

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Бессмертный обратил внимание на описанный в The New Yorker подход Кушнера к дипломатии, при котором политические договоренности сравниваются с операциями с недвижимостью.

"Когда они начали работать над темой российской агрессии в Украине, оба очень мало понимали эту войну. Они думали, что это сделка по недвижимости. Похоже, они не понимают, что это война, а не торговля", — заявил дипломат, пересказывая приведенные в материале оценки американских чиновников.

Особую обеспокоенность Бессмертного вызвал предложенный переговорщиками вариант мирного плана, который, по его словам, предполагал значительные уступки со стороны Киева.

"После встреч с делегациями обеих сторон Кушнер и Виткофф представили мирный план, требовавший от Украины согласиться почти на все требования России: уступить территории, пообещать никогда не вступать в НАТО и радикально сократить армию", — отметил Бессмертный.

Дипломат также связывает переговорную активность Кушнера и Виткоффа с их бизнес-интересом. В то же время, утверждение о возможном обмене политических решений на коммерческие договоренности является предметом обвинений и возражений: как отмечал сам Бессмертный, представитель Кушнера отрицал такую версию.

"Нужно четко отметить: этот мужчина действительно использует переговорный процесс не ради переговоров, а ради заработка. Мирные, так называемые, переговоры были лишь прикрытием", — подытожил Бессмертный.



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