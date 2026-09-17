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Украину сознательно заставляют подписать самый плохой вариант капитуляции: раскрыто страшное предательство США

Дипломат Роман Бессмертный считает, что подход американских переговорщиков к войне РФ против Украины был слишком похож на бизнес-торг.

17 сентября 2026, 08:20
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Клименко Елена








Дипломат Роман Бессмертный подверг резкой критике подход Джареда Кушнера и Стива Виткоффа к переговорам о прекращении войны России против Украины. По его мнению, материалы, обнародованные американскими медиа, подвергают сомнению не только профессиональную подготовку переговорщиков, но и их мотивацию.

Украину сознательно заставляют подписать самый плохой вариант капитуляции: раскрыто страшное предательство США

Фото: из открытых источников

Бессмертный обратил внимание на описанный в The New Yorker подход Кушнера к дипломатии, при котором политические договоренности сравниваются с операциями с недвижимостью.

"Когда они начали работать над темой российской агрессии в Украине, оба очень мало понимали эту войну. Они думали, что это сделка по недвижимости. Похоже, они не понимают, что это война, а не торговля", — заявил дипломат, пересказывая приведенные в материале оценки американских чиновников.

Особую обеспокоенность Бессмертного вызвал предложенный переговорщиками вариант мирного плана, который, по его словам, предполагал значительные уступки со стороны Киева.  

"После встреч с делегациями обеих сторон Кушнер и Виткофф представили мирный план, требовавший от Украины согласиться почти на все требования России: уступить территории, пообещать никогда не вступать в НАТО и радикально сократить армию", — отметил Бессмертный.

Дипломат также связывает переговорную активность Кушнера и Виткоффа с их бизнес-интересом. В то же время, утверждение о возможном обмене политических решений на коммерческие договоренности является предметом обвинений и возражений: как отмечал сам Бессмертный, представитель Кушнера отрицал такую версию.  

"Нужно четко отметить: этот мужчина действительно использует переговорный процесс не ради переговоров, а ради заработка. Мирные, так называемые, переговоры были лишь прикрытием", — подытожил Бессмертный.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова выступил с жестким заявлением в адрес европейских стран, заговорив о возможном прямом военном конфликте. Российский дипломат заявил, что Москва якобы не планирует нападать на Европу, однако в случае атаки на территорию РФ война, по его словам, будет носить совсем другой характер и будет "очень короткой". Заявление Лавров сделал 16 сентября, выступая на Международном фестивале молодежи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JiwEdnCmU5I
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