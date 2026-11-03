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Украину накрыла новая ракетная атака: баллистика и крылатые ракеты летят сразу на несколько регионов

Взрывы раздаются во время комбинированного удара РФ. Под угрозой оказались Днепр, Запорожье, Кривой Рог и сразу несколько областей

3 ноября 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Утром 3 ноября российская террористическая армия начала повторную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применяет баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В ряде регионов объявлена воздушная тревога, поступают сообщения о взрывах.

Украину накрыла новая ракетная атака: баллистика и крылатые ракеты летят сразу на несколько регионов

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Во время воздушной атаки движение российских ракет фиксировали сразу в нескольких направлениях. Под угрозой оказались Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Кропивницкий. Кроме того, опасность сохранялась для населенных пунктов Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областей.

По информации Воздушных сил ВСУ, ракеты двигались в западном и северо-западном направлениях. Особое внимание военные обращали на ситуацию в Винницкой области, где воздушные цели фиксировали в районе сразу нескольких населенных пунктов.

В частности, сообщения о ракетной опасности поступали в районе Немирова, Тульчина, Гайсина и Ладыжина. География угрозы указывала на возможность дальнейшего продвижения ракет вглубь страны.

Россия продолжает использовать комбинированную тактику атак, одновременно запуская различные типы ракет и беспилотники. Это заставляет силы противовоздушной обороны реагировать на несколько воздушных угроз одновременно.

Информация о последствиях утреннего обстрела, возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших уточняется. Жителям регионов, где объявлена тревога, необходимо оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 ноября российские войска атаковали Украину ракетами и управляемыми авиабомбами.

В Харькове зафиксировали комбинированную атаку. По словам городского головы Игоря Терехова, одна из российских ракет попала в медицинское учреждение в Немышлянском районе. Удар повредил здание больницы и расположенные рядом многоэтажки: выбиты более тысячи окон.




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