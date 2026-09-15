«Украинские войска в котле»: российские военкоры заявили о фатальном окружении под Харьковом

Российские военные блогеры вновь распространяют заявления об окружении украинских подразделений на северо-востоке от Харькова, однако подтверждений этим сообщениям по-прежнему нет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

14 сентября один из российских военных блогеров заявил, что российские войска якобы продолжают уничтожать украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении на направлении между Волчанском и Великим Бурлуком.

Однако ISW отмечает, что не наблюдал никаких доказательств, подтверждающих существование такого окружения.

Подобные заявления российские источники распространяют с 3 сентября. По данным института, за это время независимых подтверждений того, что украинские силы оказались в полном окружении на указанном участке, так и не появилось.

Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, также заявил 14 сентября, что российские источники регулярно сообщают о захвате населенных пунктов и других тактических успехах раньше времени.

По его словам, реальные события на поле боя значительно более динамичны, чем это представляют российские военные блогеры.

Таким образом, заявления об окружении украинских сил между Волчанском и Великим Бурлуком остаются неподтвержденными. ISW призывает учитывать отсутствие визуальных или иных независимых свидетельств при оценке подобных сообщений.

На данный момент российские утверждения о якобы созданном "котле" под Харьковом не подтверждаются доступными данным о ситуации на фронте.

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