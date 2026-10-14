Украинские территории навсегда отдадут Путину: озвучено жесткое условие компромисса с РФ

Будущее оккупированных территорий остается одним из самых сложных вопросов о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Кремль требует признания захваченных украинских земель русскими, однако Киев не может согласиться на такие условия из-за угрозы суверенитета и риска новых территориальных претензий Москвы. Политолог Владимир Фесенко объяснил, какой компромисс может рассматривать Украина и почему юридическое признание оккупации неприемлемо.

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По словам эксперта, признание российских претензий на украинские территории создало бы опасный прецедент. Если Киев согласится на такие требования, Москва может использовать это в качестве аргумента для дальнейших посягательств на другие регионы Украины. Поэтому вопрос касается не только ныне оккупированных земель, но и защиты территориальной целостности государства в будущем.

"Для нас это не только противоречит нашему суверенитету, но это огромный риск. Завтра Россия может точно также объявить любой украинский регион российским, и все повторится. Поэтому мы категорически не можем на это согласиться", — подчеркнул Фесенко.

В то же время, политолог разграничивает юридическое признание территорий российскими и фактическое прекращение боевых действий. По его мнению, Украина может рассматривать перемирие по нынешней линии фронта, даже если часть ее земель будет временно под контролем России. Однако такая договоренность не должна означать отказ от суверенных прав на оккупированные территории.

"Мы можем договариваться о прекращении огня по линии фронта, и тогда часть наших территорий на неопределенное время останется под контролем России. Но юридически мы это признавать не будем. Вот компромисс, который для нас приемлем", — пояснил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное сокращение американской разведывательной поддержки и ограничение работы спутниковой связи могут существенно усложнить положение Украины в войне против России.