Украинская ПВО окончательно исчерпала себя: названа уникальная особенность атаками 29 июня

Масштабная ночная атака врага 29 июня значительно усложнила работу украинской противовоздушной обороны (ПВО), поэтому, по словам Анатолия Храпчинского, замгендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, Украина должна усилить свои радиолокационные возможности.

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Он отметил, что российские силы используют комбинированные средства поражения — от беспилотников до баллистических и крылатых ракет, включая "Искандер-К", "Х-101" и "Калибр", пытаясь перегрузить украинскую ПВО.

По словам эксперта, наращивание радиолокационного покрытия является ключевой задачей.

"Необходимо создать мощное радиолокационное поле, способное контролировать каждый уголок территории, обеспечивая не только обнаружение, но и целеуказание для средств поражения", — подчеркнул он.

Кроме того, Храпчинский отметил перспективность использования зенитных дронов, которые помогут перехватывать врага более эффективно и дешевле.

"Важно разрабатывать автоматизированные системы, где пилот лишь контролирует выполнение задач дроном, а не управляет им напрямую", — пояснил эксперт.

Однако эксперт подчеркнул, что финансовые ограничения замедляют развитие этих технологий в Украине.

По последней информации, в ночь на 29 июня враг атаковал 537 воздушными средствами, из которых украинское ПВО обезвредило 475: 249 сбито огнем, 226 — потеряно из-за радиолокационных мер.

Как уже писали "Комментарии", информация, которая находится в открытом доступе к украинским баллистическим ракетам "Сапсан", отражает лишь незначительную часть реальных достижений в усилении оборонного потенциала Украины. Об этом рассказал военный аналитик и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV.