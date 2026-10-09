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Украинская энергетика на грани: сколько еще массированных ударов выдержит система

Украина утратила значительные энергетические мощности. Как искусственный интеллект оценивает запас прочности системы и риск ее паралича

9 октября 2026, 16:52
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Кречмаровская Наталия

Украинская энергетика уже потеряла значительную часть мощностей, а новые российские удары могут еще больше усложнить ситуацию в преддверии зимы. В Киеве уже наблюдаются продолжительные прекращения энергоснабжения. А президент Владимир Зеленский сообщил о значительных повреждениях системы. Искусственный интеллект оценил, сколько еще массированных ударов теоретически может выдержать украинская энергосистема.

Украинская энергетика на грани: сколько еще массированных ударов выдержит система

Отключения света. Фото портал "Комментарии"

Сколько уже потеряла украинская энергетика

Самые конкретные цифры привел DeepSeek. По его ответу, Украина потеряла 9,2 ГВт мощностей, а более 80% ТЭС ДТЭК повреждены или разрушены. Grok также описывает масштабные потери: по его данным, повреждено более 1600 энергетических объектов, прошлой зимой потери генерации составили 9 ГВт, а около 44% мощностей уничтожены или находятся в ремонте.

Эти цифры свидетельствуют о значительном истощении энергосистемы. Однако даже при таких потерях она продолжает работать.

Оценка чат-ботов

ChatGPT не стал называть конкретное количество атак, которое способно выдержать энергетика. По его мнению, главный вопрос — будут ли успевать ремонтные бригады восстанавливать поврежденные объекты между обстрелами.

Каждая новая атака усложняет ремонты, истощает запасы оборудования и оставляет меньше времени для подготовки к зиме. Особо опасным может стать сценарий, при котором удары будут повторяться с короткими перерывами. Тогда энергетики рискуют не успеть полностью восстановить систему до следующего обстрела.

ChatGPT также обратил внимание на риск повторных ударов по ключевым подстанциям, которые могут резко усугубить ситуацию с электроснабжением.

Grok предполагает, что для серьезного паралича энергосистемы России понадобится не менее пяти массированных атак, а возможно – десять. Один-два удара, по этой оценке, ремонтные бригады еще могут компенсировать. Но серия атак способна истощить резервы трансформаторов и людей, восстанавливающих инфраструктуру.

В то же время Grok отмечает: точной цифры никто не назовет. Результат будет зависеть от того, будут ли поражены ключевые подстанции, удастся ли защитить атомные электростанции и поступить ли новое оборудование.

DeepSeek также называет ориентир в пять-десять массированных ударов, ссылаясь на оценку директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. В то же время чат-бот указывает на защиту энергетических объектов: по его данным, постройки второго уровня установили более чем на 80 объектах. Они уже выдерживали атаки пятью-семью ракетами и 30-40 дронами, а разрушено было только одно такое сооружение.

Однако DeepSeek предупреждает: если массированные атаки будут повторяться каждые четыре-семь суток, даже пять-десять ударов могут растянуться на полтора месяца. Это означает длительные ремонты и постоянные риски для электроснабжения.

Что в заключении

Все три чата сходятся в главном: назвать точное количество ударов, после которых украинская энергосистема перестанет работать, невозможно. Решающими будут места попаданий, интервалы между атаками, запасы оборудования и быстрота ремонтов.

Разница – в акцентах. ChatGPT не дает числового прогноза и подчеркивает опасность повторных атак без времени на восстановление. Grok и DeepSeek называют ориентир в пять-десять массированных ударов, а DeepSeek дополнительно обращает внимание на защитные сооружения. Это не гарантия, что система выдержит еще десять атак: речь идет об оценках, а не о точном прогнозе.

Самая большая угроза — не один обстрел, а серия ударов, не оставляющих энергетикам времени на полноценное восстановление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли Киеву тотальный блекаут по версии ИИ.




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