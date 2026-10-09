Украинская энергетика на грани: сколько еще массированных ударов выдержит система

Украинская энергетика уже потеряла значительную часть мощностей, а новые российские удары могут еще больше усложнить ситуацию в преддверии зимы. В Киеве уже наблюдаются продолжительные прекращения энергоснабжения. А президент Владимир Зеленский сообщил о значительных повреждениях системы. Искусственный интеллект оценил, сколько еще массированных ударов теоретически может выдержать украинская энергосистема.

Отключения света. Фото портал "Комментарии"

Сколько уже потеряла украинская энергетика

Самые конкретные цифры привел DeepSeek. По его ответу, Украина потеряла 9,2 ГВт мощностей, а более 80% ТЭС ДТЭК повреждены или разрушены. Grok также описывает масштабные потери: по его данным, повреждено более 1600 энергетических объектов, прошлой зимой потери генерации составили 9 ГВт, а около 44% мощностей уничтожены или находятся в ремонте.

Эти цифры свидетельствуют о значительном истощении энергосистемы. Однако даже при таких потерях она продолжает работать.

Оценка чат-ботов

ChatGPT не стал называть конкретное количество атак, которое способно выдержать энергетика. По его мнению, главный вопрос — будут ли успевать ремонтные бригады восстанавливать поврежденные объекты между обстрелами.

Каждая новая атака усложняет ремонты, истощает запасы оборудования и оставляет меньше времени для подготовки к зиме. Особо опасным может стать сценарий, при котором удары будут повторяться с короткими перерывами. Тогда энергетики рискуют не успеть полностью восстановить систему до следующего обстрела.

ChatGPT также обратил внимание на риск повторных ударов по ключевым подстанциям, которые могут резко усугубить ситуацию с электроснабжением.

Grok предполагает, что для серьезного паралича энергосистемы России понадобится не менее пяти массированных атак, а возможно – десять. Один-два удара, по этой оценке, ремонтные бригады еще могут компенсировать. Но серия атак способна истощить резервы трансформаторов и людей, восстанавливающих инфраструктуру.

В то же время Grok отмечает: точной цифры никто не назовет. Результат будет зависеть от того, будут ли поражены ключевые подстанции, удастся ли защитить атомные электростанции и поступить ли новое оборудование.

DeepSeek также называет ориентир в пять-десять массированных ударов, ссылаясь на оценку директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. В то же время чат-бот указывает на защиту энергетических объектов: по его данным, постройки второго уровня установили более чем на 80 объектах. Они уже выдерживали атаки пятью-семью ракетами и 30-40 дронами, а разрушено было только одно такое сооружение.

Однако DeepSeek предупреждает: если массированные атаки будут повторяться каждые четыре-семь суток, даже пять-десять ударов могут растянуться на полтора месяца. Это означает длительные ремонты и постоянные риски для электроснабжения.

Что в заключении

Все три чата сходятся в главном: назвать точное количество ударов, после которых украинская энергосистема перестанет работать, невозможно. Решающими будут места попаданий, интервалы между атаками, запасы оборудования и быстрота ремонтов.

Разница – в акцентах. ChatGPT не дает числового прогноза и подчеркивает опасность повторных атак без времени на восстановление. Grok и DeepSeek называют ориентир в пять-десять массированных ударов, а DeepSeek дополнительно обращает внимание на защитные сооружения. Это не гарантия, что система выдержит еще десять атак: речь идет об оценках, а не о точном прогнозе.

Самая большая угроза — не один обстрел, а серия ударов, не оставляющих энергетикам времени на полноценное восстановление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли Киеву тотальный блекаут по версии ИИ.



