Украинская баллистика станет кошмаром для РФ: военный ошеломил громким заявлением

Украина может уже в ближайшие месяцы перейти к практическим испытаниям собственных баллистических ракет. Если эти разработки подтвердят заявленные характеристики, Россия столкнется с новым уровнем угроз, ведь перехватывать такое оружие гораздо сложнее крылатых ракет. Об этом в эфире 24 канала заявил подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командование Сил территориальной обороны Тарас Березовец.

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По его словам, еще с начала полномасштабной войны одним из главных преимуществ России была возможность самостоятельно производить широкий спектр баллистических и крылатых ракет. Такой потенциал Москва унаследовала еще с советских времен.

В то же время у Украины также была мощная школа ракетостроения, однако в силу исторических обстоятельств потеряла часть своих производственных возможностей, а до 2014 года развитие этого направления не было приоритетом для государства. Кроме того, отдельные технологические процессы долгое время зависели от сотрудничества с Россией.

Березовец подчеркнул, что, несмотря на потерю части специалистов, в Украине сохранились высококвалифицированные конструкторы, а развитие оборонной промышленности позволило возобновить работы над собственной баллистической программой.

"Сейчас, как утверждает президент Украины, как говорят отдельные конструкторы баллистического вооружения, у нас появилась возможность, и мы уже не просто близки, а мы уже имеем готовые образцы, которые будут испытаны и будут лететь по территории России. Это необходимый шаг, потому что баллистика очень тяжело сбивается, по сравнению с крылатыми ракетами".

По словам офицера, дополнительным преимуществом Украины является то, что российская система противовоздушной обороны уступает украинскому по эффективности, а ее возможности регулярно ослабляются ударами Сил обороны по зенитным комплексам и военной инфраструктуре.

По мнению Березовца, появление украинских баллистических ракет может существенно изменить баланс сил. Если программа будет успешно развиваться, Россия будет вынуждена перебрасывать дополнительные ресурсы в защиту собственной территории, что усложнит планирование новых ударов по Украине и создаст для Кремля новые стратегические вызовы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает усиливать свою стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам по территории Украины. По данным мониторинговых ресурсов, в боевой готовности находятся уже семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а наибольший риск возможных атак сохраняется для Одессы и других южных областей.