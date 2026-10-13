logo

BTC/USD

83081

ETH/USD

2508.57

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине все равно придется договариваться с Россией: в Раде объяснили, почему не сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине все равно придется договариваться с Россией: в Раде объяснили, почему не сейчас

Нардеп Федиенко рассказал, почему не стоит сейчас идти на переговоры с Москвой

13 октября 2026, 21:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В украинском и западном политическом поле обсуждают возможности завершения войны через мирные переговоры и дипломатический процесс. Определенные уступки, компромиссы, на которые должны согласиться две стороны, разные планы мира. Все это создает процесс, но не гарантирует никакого результата.

Украине все равно придется договариваться с Россией: в Раде объяснили, почему не сейчас

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Федиенко отметил, что договариваться придется, однако есть важное условие.

"То, что мы будем с ними договариваться, это только вопрос времени. Но здесь самое главное, о чем мы будем договариваться и под какие гарантии мы будем договариваться", — сказал он.

По словам политика, в мирном плане, предложенном Гончаренко, таких позиций нет. Потому, отметил, не поддерживает вопрос договариваться сейчас. Политик подчеркнул, что должна быть сильная переговорная позиция, по крайней мере, в Украине.

"Если, не знаю, там баллистика долетит и поразит Мавзолей... Это уже повысит нашу переговорную позицию. Тогда их население начнет триггериться. Я думаю, что по нам тоже, конечно, прилетит. Но это уже другая история", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам политтехнолога Олега Постернака, Путин не пойдет на завершение войны. Лидер РФ, отметил эксперт, уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.

По словам Постернака, Путин хотел покорить Украину до 22 года информационным образом через политиков и через телеканалы. Зеленский сорвал ему эту попытку. Далее он решил покорить Украину военным образом.

"Фактически у него сорвана эта попытка. У него остается только одно: высокая политическая цена, которую, по его мнению, должна заплатить Украина, чтобы он удовлетворился, что он провалил все предыдущие сценарии покорения Украины", — пояснил Постернак.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/4494
Теги:

Новости

Все новости