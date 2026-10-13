Украине все равно придется договариваться с Россией: в Раде объяснили, почему не сейчас

В украинском и западном политическом поле обсуждают возможности завершения войны через мирные переговоры и дипломатический процесс. Определенные уступки, компромиссы, на которые должны согласиться две стороны, разные планы мира. Все это создает процесс, но не гарантирует никакого результата.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Федиенко отметил, что договариваться придется, однако есть важное условие.

"То, что мы будем с ними договариваться, это только вопрос времени. Но здесь самое главное, о чем мы будем договариваться и под какие гарантии мы будем договариваться", — сказал он.

По словам политика, в мирном плане, предложенном Гончаренко, таких позиций нет. Потому, отметил, не поддерживает вопрос договариваться сейчас. Политик подчеркнул, что должна быть сильная переговорная позиция, по крайней мере, в Украине.

"Если, не знаю, там баллистика долетит и поразит Мавзолей... Это уже повысит нашу переговорную позицию. Тогда их население начнет триггериться. Я думаю, что по нам тоже, конечно, прилетит. Но это уже другая история", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам политтехнолога Олега Постернака, Путин не пойдет на завершение войны. Лидер РФ, отметил эксперт, уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.

По словам Постернака, Путин хотел покорить Украину до 22 года информационным образом через политиков и через телеканалы. Зеленский сорвал ему эту попытку. Далее он решил покорить Украину военным образом.

"Фактически у него сорвана эта попытка. У него остается только одно: высокая политическая цена, которую, по его мнению, должна заплатить Украина, чтобы он удовлетворился, что он провалил все предыдущие сценарии покорения Украины", — пояснил Постернак.