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Украине только придется принять наихудшее: названа страшная опасность встречи Трампа, Путина и Си

По мнению главы государства, Москва больше всего заинтересована в таком формате переговоров, тогда как выгоду для Пекина он подвергает сомнению

28 октября 2026, 10:55
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от возможного саммита США, Китая и России, который, по его мнению, может использовать для попытки нового распределения сфер влияния в мире. Глава государства считает, что такой формат прежде выгоден Кремлю, тогда как интересы Украины могут оказаться под угрозой.  

Украине только придется принять наихудшее: названа страшная опасность встречи Трампа, Путина и Си

Фото: из открытых источников

По словам президента, если три государства встретятся для обсуждения глобальных вопросов, тем неизбежно будут Ближний Восток и война в Украине. В то же время, Зеленский подчеркнул, что не хотел бы повторения сценария, при котором большие государства договариваются о судьбе других стран без их участия.

"Очень не хочется, чтобы это была "Ялта — 2, 3, 4", когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить", — заявил украинский лидер.

Зеленский объяснил, что современный мир существенно отличается от международного порядка времен Второй мировой войны. По его мнению, сегодня невозможно просто договориться о разделе мира между тремя государствами, и именно Россия больше всего заинтересована в таком формате переговоров.

"Я думаю, что Россия хочет больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай. Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгодность этого формата для России", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что возможный саммит может стать для Москвы значительным дипломатическим преимуществом. Он вспомнил предыдущую встречу на Аляске и выразил опасение, что новый формат переговоров может усилить позиции Кремля.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о том, что более решительные действия Украины во время захвата Крыма в 2014 году могли бы предотвратить полномасштабную войну. По словам эксперта, такие оценки не учитывают реальное состояние украинской армии и обстоятельств, в которых страна оказалась в начале российской агрессии.



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