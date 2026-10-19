Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о задержке поставок важного вооружения для Украины. Вероятно, речь идет об антибаллистике.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Как пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров, министр обороны США Пит Хегсет еще не одобрил передачу Украине значительную партию ракет-перехватчиков Patriot. Это, отмечают журналисты, вызвало подозрения в Киеве, что США намеренно задерживают оружие, чтобы оказывать давление на Украину.

"Один высокопоставленный чиновник Украины и два украинских военных, которые пожелали остаться анонимными для обсуждения щекотливых вопросов, утверждают, что Хегсет задерживает поставки ракет Patriot, которые Украина использует для перехвата баллистических ракет", — говорится в сообщении.

Издание приводит слова одного из украинских чиновников, что у Хегсета на столе есть контракты на ракеты Patriot, он их не подписывает. Чиновник добавил, что ракеты уже были оплачены союзниками Украины.

Другой высокопоставленный украинский чиновник, отмечают журналисты, назвал партию, которая якобы ожидает одобрения Хегсета, "значительной".

"Трудно назвать это "ежемесячным запасом", поскольку нет установленного количества, которое вам нужно в месяц", — сказал чиновник и добавил, что это значительный объем.

Однако, украинские чиновники, по данным СМИ, считают, что задержка может быть политическим решением, а не рутинной логистической задержкой.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что вопрос украинской баллистики чрезвычайно актуален. Украинцы ждут, когда баллистические ракеты улетят в Москву, однако эксперты относятся к этому скептически.



