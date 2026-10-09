Дипломатический фон вокруг войны в Украине остается крайне напряженным, а консультации между Вашингтоном, Киевом и Москвой регулярно подпитывают опасения по поводу возможных закулисных договоренностей. Стремление США минимизировать глобальные риски безопасности и избежать дальнейшей эскалации провоцирует острые дискуссии о пределах приемлемых компромиссов. Могут ли США договориться с Россией за счет интересов Украины? Издание "Комментарии" узнало мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что риск договоренностей, которые не будут полностью учитывать украинскую позицию, действительно существует. Для администрации Дональда Трампа скорейшее завершение войны может стать важным политическим достижением, которое позволит продемонстрировать результат дипломатических усилий. Однако стремление поскорее остановить боевые действия не всегда означает достижение справедливого и стабильного мира. Если Вашингтон и Москва сосредоточатся, прежде всего, на прекращении огня, оставив без ответа вопрос территориальной целостности Украины, будущих гарантий безопасности и ответственности России за нарушение договоренностей, конфликт может быть только временно заморожен.

Чат-бот Gemini обращает внимание на потенциальное столкновение интересов Вашингтона и Киева. США могут быть заинтересованы в снижении расходов на поддержку Украины, ослаблении международной напряженности и поиске компромисса, который позволит администрации Трампа заявить о дипломатическом успехе. Россия, со своей стороны, может попытаться использовать переговоры для закрепления контроля над оккупированными территориями, ослабления санкций и ограничения военных и возможностей безопасности Украины. Если в рамках возможного соглашения уступки будут требовать преимущественно Киев, а Москва не будет нести достаточной ответственности за свои действия, такой компромисс будет рисковать оказаться неустойчивым.

Чат-бот Copilot отмечает, что в значительной степени результат будет зависеть от дипломатической позиции Украины и ее европейских партнеров. Если Киев будет полноценно участвовать в переговорах, а будущие договоренности будут содержать конкретные механизмы сдерживания России, риск односторонних уступок можно будет уменьшить. Важно также определить, как международные партнеры будут реагировать на возможное нарушение перемирия, продолжится ли военная помощь Украине и какие гарантии будут действовать в случае нового нападения.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что риск того, что США и Россия будут искать взаимовыгодные договоренности, бесспорно существует, ведь это нормальная практика международной политики. Однако говорить о полноценном соглашении за счет Украины было бы преждевременно. Киев остается важным игроком, без участия которого реализация каких-либо стратегических решений выглядит маловероятной. Скорее всего, борьба будет идти не вокруг полного игнорирования интересов Украины, а вокруг того, насколько масштабными могут быть компромиссы, какие стороны готовы принять ради завершения войны.

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